Eines der besten Warhammer-Spiele auf Steam zeigt zum Geburtstag einen Trailer, enttäuscht tausende Fans

Ist das alles zum 3. Jubiläum? Nein, es gibt zum Glück auch gute Nachrichten in Form saftiger Rabatte auf das gesamte „Total War: Warhammer“-Franchise auf Steam . Sollte euch also noch ein Spiel oder ein DLC fehlen, könnt ihr dabei bis zum 27. Februar Geld sparen.

Ich habe in 5 Tagen 35 Stunden in ein Warhammer-Spiel auf Steam gesteckt – Das macht es so gut

Was stimmt nicht mit dem Trailer? Es handelt sich dabei um den Ankündigungstrailer zum Spiel, nur in einem engeren Seitenverhältnis und niedrigerer Auflösung. Wenn man hierfür eine Benachrichtigung bekommt und denkt: „Oh Klasse, es gibt was Neues!“, dann ist die Enttäuschung vieler Spieler sehr gut nachvollziehbar.

Was ist das für ein Spiel? Total War: Warhammer 3 spielt im Universum von Warhammer Fantasy (Space Marines gibt es hier also nicht) und kombiniert globale Rundenstrategie mit Echtzeit-Schlachten.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to