Das große Strategiespiel zu Warhammer auf Steam stärkt zweiköpfigen Dämon: Fans feiern es

Total War: Warhammer 3 feiert heute den Release von Patch 6.1. Durch viele Änderungen wird sogar einer der schwächsten Fraktionen mächtiger und Fans können es kaum abwarten, den zweiköpfigen Chaos-Dämon Kairos in Aktion zu sehen.

Welche Fraktion ist gemeint? Total War: Warhammer 3 ist das größte Strategiespiel der Reihe (via steamcharts), mit dem ihr im bekannten Franchise riesige Echtzeit-Schlachten durchführen könnt und euch mit eurer Armee beweisen müsst.

Mit Patch 6.1, welches erst kürzlich erschienen ist, wurden viele Änderungen durchgeführt, darunter Anpassungen für die Tzeentch-Fraktion, die seit dem Release des Spiels ein Schattendasein im Süden der Weltkarte fristete. Doch Kairos soll jetzt mächtiger sein und Fans sind gespannt, wie sich das auf dem Schlachtfeld verhalten wird.

Mächtiger Chaos-Dämon litt unter schlechtem Startort

Was war das Problem mit Kairos? Kairos war an sich ein mächtiger Held. Er hatte allerdings eine der schlechtesten Startpositionen in Total War: Warhammer 3. Der gefiederte Dämon Kairos startet ganz im Süden der Karte: Sein natürlicher Eroberungsfeldzug führt ihn in den Osten.

Allerdings wird er selbst von einer starken feindlichen Fraktion aus dem Westen heraus angegriffen.

Daher gilt seine Kampagne als besonders schwierig, denn wenn man nicht aufpasst, verliert man schon nach wenigen Runden seine Hauptstadt gegen eine heimtückisch agierende Guerilla-Echse. Auch die Fähigkeit von Kairos sind so gestaltet, dass er eine ganze Weile braucht, um stark zu werden.

„Zeit, Kairos zu spielen“

So ändert Warhammer 3 jetzt Kairos: Es gibt einige Änderungen in der Spielmechanik von Kairos. Er bekommt einen neuen Skill-Tree und auch die Art, wie er baut und wann er welche Einheiten erhält wurden geändert.

Die wichtigste Änderung ist aber, dass Kairos nun mit zwei Städten beginnt, eine liegt weiterhin im Süden, eine zweite Stadt aber weit im Norden.

Was sagen Spieler zu Kairos? Laut den Fans sind sie gespannt, wie Kairos sich nach seinen Änderungen nun im Spiel durchsetzen kann. Rare_Cobalt auf Reddit findet es krass, dass Kairos nun mit zwei Kulten zu Beginn durchstartet darf. Andere Spieler stimmen dem zu und fügen noch hinzu:

„Dadurch wird auch die Errungenschaft für das einzigartige Gebäude viel weniger schwierig sein. Das war einer der letzten Erfolge, die ich freigespielt habe.“ – reasonrob

„Es gab kürzlich eine Diskussion, in der dies als Idee für die Dämonenfürsten vorgebracht wurde, um ihnen mehr Möglichkeiten zu geben, da einige Startkulte bereits etabliert sind, und ich bin sehr froh, dass sie dies umgesetzt haben, denn es ist eine großartige Idee, um etwas Abwechslung hineinzubringen.“ – trixie_one

„Ich bin ein großer Fan davon, dass Kairos 2 Startkulte bekommt. Das bedeutet, dass man sich hinüber teleportieren und die Startposition für diejenigen ändern kann, die keine endlosen Horden von plänkelnden Echsen haben wollen! Sieht aus wie 1 in Bretonnia und 1 in den nördlichen Chaoswüsten.“ – baddude1337

„Ja, eine wahnsinnig gute Änderung.“ – buggy_environment

„Zeit, Kairos zu spielen“ – billiebol

Waren das alle Änderungen? Neben Kairos hat auch die Fraktion von Kislev viele Änderungen spendiert bekommt. Sogar so viele, dass unser Warhammer-Experte Benedict Grothaus meinte, die Entwickler hätten fast alles an Kislev verändert. Mehr dazu findet ihr hier in der Übersicht: Das große Strategiespiel zu Warhammer auf Steam ändert eine Fraktion so sehr, dass sie klingt wie eine völlig neue