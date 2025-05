Warhammer 40K ist aktuell so beliebt, dass Games Workshop den Mitarbeitern ein Vermögen als Bonus auszahlt

Das Franchise rund um Warhammer 40.000 erfreut sich riesiger Beliebtheit wie noch nie. So sehr, dass die Firma dahinter den Mitarbeitern einen Haufen Geld als Bonus zahlt.

Was zahlt Games Workshop seinen Mitarbeitern? In den letzten Jahren ist die Beliebtheit des Warhammer-Franchises stetig gewachsen. Und zwar so stark, dass Warhammer-Inhaber Games Workshop seine Mitarbeiter nun erneut finanziell am Wachstum beteiligt und ihnen einen Bonus auszahlt, wie die Firma in ihrem „Full Year Trading Update“ kürzlich teilte.

„In Anerkennung des Beitrags ihrer Mitarbeiter zu diesen Ergebnissen“ würden sie ihnen im Laufe des Jahres Barzahlungen in Höhe von ca. 20 Millionen Pfund in Form von Konzerngewinnanteilen geleistet haben. Diese werden in bar zu gleichen Teilen an alle Mitarbeiter ausgezahlt. Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2023/2024 rund 18 Millionen Pfund an die Mitarbeiter weitergegeben.

Der Fokus auf Lizenzen als großer Faktor

Wie stark ist der Gewinn durch das Franchise gewachsen? Das Unternehmen aus Nottingham, Großbritannien, das hinter den Lizenzen und Tabletop-Spielen zu Warhammer steht, gab bekannt, dass der Kernumsatz in den 52 Wochen endend zum 1. Juni 2025 bei 560 Millionen Pfund lag, gegenüber 494,7 Millionen Pfund im vorangegangenen Zeitraum.

Die Lizenzeinnahmen beliefen sich auf 50 Millionen Pfund, gegenüber 31 Millionen Pfund im Jahr 2024. Der Kerngewinn liegt bei 210 Millionen Pfund, gegenüber 174,8 Millionen Pfund, und der Lizenzgewinn bei 45 Millionen Pfund, gegenüber 27 Millionen Pfund. Dies entspricht einem Gewinn von 255 Millionen Pfund vor Abzug der Steuern, gegenüber 203 Millionen Pfund im Vorjahr.

Einen großen Anteil am Wachstum mache laut Games Workshop vor allem der Fokus auf Lizenzierungen aus. Diese haben im erfassten Zeitraum ein Rekordniveau erreicht und sollen auch in Zukunft ein wichtiger Schwerpunktbereich bleiben. Allerdings gehe man nicht davon aus, dass sich dieses Wachstum in den Jahren 2025/2026 noch einmal wiederholen würde.

Zuletzt hatte Games Workshop den jährlichen Livestream „Warhammer Skulls“ ausgerichtet und dort etliche neue Inhalte, DLCs und Spiele angekündigt. Darunter auch ein neuer Titel von Entwickler Owlcat Games, die bereits mit Rogue Trader einen Hit gelandet haben: Das erste Rollenspiel zu Warhammer 40.000 kam auf Steam super an, jetzt bringen die Macher das nächste, verbessern vieles