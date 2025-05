Ein neues Rollenspiel zu Warhammer 40.000 auf Steam lässt euch gegen die grausamsten Verräter der Space Marines antreten

New World: Guide zu Dark Matter – So bekommt ihr es und das macht ihr damit

New World will mit der neuen Season ein Problem lösen, doch einige Spieler sind damit unzufrieden

New World Aeternum erscheint heute: Das ist alles neu mit der Season of Opportunity

New World Aeternum: So bewertet die Community die Open Beta – „Es ist so schön, wieder Spieler in der Welt zu sehen“

New World: Aeternum – Trailer stimmt auf Season of the Divide ein

Außerdem steht für Rogue Trader noch der gesamte Season Pass 2 an, der ziemlich vollgepackt ist. Im Season Pass stecken gleich zwei neue Erweiterungen und kosmetische Anpassungen. Im dritten DLC werdet ihr eine Necron-Gruft besuchen können, der vierte DLC bringt euch zu einem Friedhof für Leerenschiffe. Jeder DLC bringt je einen neuen Begleiter, Quests und rund 15 Stunden an Story. Wenn ihr in das Universum einsteigen wollt, ist Rogue Trader bereits jetzt eines der besten Spiele, um in die Welt von Warhammer einzutauchen .

Das Rollenspiel zu Warhammer 40k auf Steam gibt mir als Fan genau das, was ich in Space Marine 2 vermisse

Wer sich von euch in der Heraldik auskennt, wird sofort erkannt haben, wer da steht: ein Night Lord. Night Lords sind die Abkömmlinge von Konrad Curze und bekannt für ihre Expertise in psychologischer Kriegsführung. Ihre Waffen sind vor allem Angst und Infiltration.

Zur Story wurde noch nicht allzu viel verraten, lediglich, dass ihr gegen Häresie und dunkle Mächte kämpft – also alles wie gehabt. Allerdings ist im Trailer ein Chaos Space Marine in einer besonderen Rüstung zu sehen.

Wissenschaftler analysieren ernsthaft, was Warhammer 40.000 für unsere Welt bedeutet – Und natürlich ist die Konferenz in Deutschland

