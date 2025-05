In Warhammer 40.000 gibt es ein „Space-Australien“, in dem die Welt selbst tödlicher ist als das gefürchtete Chaos

Die Welt von Warhammer 40.000 übertreibt gerne mit ihren Extremen. Ein Planet sticht aber so ziemlich alles andere aus, was es noch so in der Galaxie gibt: Catachan. Die Todeswelt macht ihrem Namen alle Ehre und ist so etwas wie der Wert, an dem alle anderen Todeswelten gemessen werden.

Der Begriff „Todeswelt“ beschreibt in Warhammer 40.000 eine Welt im Imperium der Menschheit, welche eine äußerst feindselige und tödliche Flora und/oder Fauna besitzt. Sie werden in der Regel lediglich mit kleinen Außenposten besiedelt, um mögliche Ressourcen auszubeuten.

Dennoch sind einige Todeswelten im Imperium durchaus bewohnt, wobei die Anzahl der Menschen dort selten über 10 oder 15 Millionen übersteigt. Zum Vergleich: Tokio als bevölkerungsreichste Stadt der Erde allein beherbergt 37 Millionen Einwohner, das Imperium selbst hat mehrere Billiarden Menschen.

Einige Todeswelten sind erst durch menschliches (oder anderes) Eingreifen zu solchen geworden, etwa indem tödliche Lebewesen aus Zoos ausgebrochen sind. Die meisten Planeten dieser Klassifizierung sind jedoch von Natur aus tödlich.

Catachan sticht aus allen Todeswelten jedoch noch einmal heraus und ist die Welt, mit der sich alle anderen messen müssen, wie ein Nutzer auf Reddit erklärt. Das Besondere an ihr: dort leben trotzdem Menschen und die sind so ziemlich die zähsten Zeitgenossen, die ihr euch vorstellen könnt.

Ein Planet, der so gefährlich ist, dass er keine Verteidigung braucht

Die Todeswelt ist fast vollständig von einem dichten Dschungel überzogen und beherbergt rund 12 Millionen Einwohner, die dort schon länger leben, als imperiale Aufzeichnungen zurückreichen. Für die Nerds unter euch, einige Daten zum Planeten:

Name: Catachan

Segmentum: Ultima

Sektor: Unbekannt

Klasse: Todeswelt/Dschungelwelt

Zehnt: Solutio Primus

Die Urwälder des Planeten selbst sind tödlich. Pflanzen dort sind entweder von sich aus giftig, sondern ätzende oder giftige Sporen oder Schleim ab, oder vergiften den Boden um sich herum. Selbst Luftfilter für den Atemschutz werden einfach zersetzt.

In der Luft selbst gibt es Bakterien, die in einen kleinen Kratzer eindringen und eine Wunde schwären lassen können. Das wilde Wachstum macht es nahezu unmöglich, auf dem Planeten zu bauen und Gebäude müssen dauerhaft neu errichtet werden.

Catachan selbst ist so tödlich, dass es auf eine planetare Verteidigung verzichtet. Es gibt Berichte darüber, dass eine Armee des Chaos die Welt angegriffen hat. Ehe Roboute Guilliman, der jetzt das Imperium führt, zur Hilfe eilen konnte, sind jedoch alle Kultisten und Dämonen schon verschwunden. Die Menschen aus Catachan sagen dazu lediglich: „Man hat sich drum gekümmert.“

Fauna, die als Waffe genutzt wird

Die Tiere und andere Lebewesen des Planeten sind so tödlich, dass sie teilweise gefangen und auf anderen Planeten ausgesetzt werden, um die dortige Bevölkerung oder Angreifer zu beseitigen.

Es gibt sogar ein Wesen auf Catachan, welches angeblich eine mutierte, wilde Form der gefräßigen Tyraniden sein soll: der Catachanischer Teufel. Stellt ihn euch vor als Tausendfüßer, der so groß werden kann wie ein Zug mit einem Skorpionstachel und sensenartigen Klauen.

Das gefährlichste Tier des Planeten ist jedoch die Catachanische Bellkröte, die eigentlich nur aussieht wie ein großer Ochsenfrosch. Fühlt sich die Kröte bedroht, explodiert sie in einer Wolke aus Gift.

In einem Kilometer Radius schmilzt diese Giftwolke alles Biologische zu einer schleimigen Suppe (inklusive der Kröte selbst), keine bekannte Rüstung kann das Gift abhalten. In diesem Bereich wachsen nicht einmal mehr Pflanzen.

Menschen von Catachan sind das Härteste, was das Astra Militarum zu bieten hat

Warum also leben auf einem solchen Planeten überhaupt noch Menschen? Vermutlich aus Sturheit. Die erste Expedition hat den Planeten für ein grünes Paradies gehalten und kam nach der Landung nicht mehr weg. Seitdem leben Menschen auf Catachan.

Die Todeswelt macht aus den Menschen dort allerdings die härtesten Kämpfer des Imperiums. Nichts, was sie in der Galaxie sehen werden, könnte noch schlimmer sein als die Welt, auf der sie aufgewachsen sind – das ist ihre Einstellung.

Die Catachanischen Dschungelkämpfer sind eine Elite-Einheit der Imperialen Armee, die sogar noch zäher ist als die Soldaten aus Cadia, der berühmten Festungs-Welt des Imperiums. Stellt sie euch vor wie Rambo, nur zu Tausenden.

Catachaner sind größer, stärker und muskulöser als normale Menschen und haben eine höhere, natürliche Resistenz gegen Gefahren und Verletzungen, ähnlich wie Space Marines. Andere nennen sie deswegen häufig „Baby Ogryns“, allerdings nur hinter ihrem Rücken.

Durch Menschen wie die Kämpfer aus Catachan haben das Imperium und Menschen im Allgemeinen den Ruf erlangt, so zäh und widerspenstig zu sein. Sturheit wie die der Catachaner ist mit Sicherheit ein Grund dafür, warum das Imperium eine der stärksten Kräfte in der Galaxie sind: Alle großen Fraktionen von Warhammer 40.000 im Power-Ranking – Wer könnte die Galaxie beherrschen?