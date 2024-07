Ihr kommt einfach nicht von Baldur’s Gate 3 los? Die Community hat nur eine Lösung – und die ist ziemlich drastisch.

Fast ein Jahr ist seit dem Release von Baldur’s Gate 3 vergangen und das Rollenspiel zählt noch immer zu den ganz großen Hits auf Steam. Das ist ziemlich ungewöhnlich für ein RPG, denn in der Regel verschwinden diese Games nach einem Hype wieder in der Versenkung.

Doch Baldur’s Gate 3 begeistert noch immer Hunderttausende. Einer der Gründe: Nach Baldur’s Gate 3 macht einfach kein anderes Spiel mehr so richtig Spaß.

Was wurde gesagt? Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 schreibt „Mountain-Mall3840“, dass das Spiel ihm andere Games ruiniert habe:

Baldur’s Gate ist so ein außergewöhnliches Spiel, nachdem ich es jetzt schon mehrere Male durchgespielt habe. Wenn ich versuche, in andere Spiele reinzukommen, dann fühlen sich [diese Spiele] einfach blass im Vergleich an. […]

Seither habe ich Probleme damit, andere Spiele zu genießen. Ich wollte mir wirklich Skyrim nochmal anschauen, aber es fühlte sich einfach … so an als fehlt etwas. Jedes Spiel, das ich spiele, ergreift mich einfach nicht so [wie BG3]. Das ist ein ehrliches Problem, ich kann andere Spiele nicht mehr so genießen, nachdem ich Perfektion gespielt habe. […] Ich denke mir jedes Mal: „Baldur’s Gate 3 hat das besser gemacht.“