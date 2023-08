Baldur’s Gate 3 hat alle anderen Spiele für mich ruiniert

Baldur’s Gate 3 ist gut. Für MeinMMO-Dämon ist das RPG sogar so gut, dass alle anderen Spiele nun nicht mehr spielbar sind.

Ich erzähle hier absolut niemandem etwas Neues, wenn ich sage, dass Baldur’s Gate 3 nicht gut, sondern absurd großartig ist. Das Spiel von Larian Studios hat Steam im Sturm erobert, sich sogar schon einen Platz in den Top 10 der Spiele mit den meisten Spielern gleichzeitig gesichert und über 700.000 Spieler parallel geknackt.

Auch ich habe mich am vergangenen Wochenende mit einem Freund in die Spielwelt gestürzt. Ich habe unsere Gruppe mehrfach in Katzen verwandelt, „aus Versehen“ jemanden von der Klippe geschubst, mir ein Auge ausstechen lassen und Goblinkinder auf andere Goblinkinder geworfen, um sie beide aufzuhalten.

Kurz gesagt: Ich hatte eine verdammt gute Zeit.

Baldur’s Gate 3 ist zu gut für 60 €

Baldur’s Gate 3 ist das erste Spiel in meinem Leben, das mir den Eindruck vermittelt: Ich habe die Entwickler eiskalt über den Tisch gezogen, als ich das Spiel für 60 € gekauft habe. Das Spiel hat sich mit den Kosten eines Vollpreis-Titels komplett unter Wert verkauft.

Vermutlich wäre selbst der doppelte oder gar dreifache Kaufpreis für mich noch immer ein Grund, nachdenklich zu nicken und zu sagen: „Ja, ist angemessen. Ist das Geld wert.“

Das wird natürlich nicht jeder so sehen – aber das ist eben, was ich über das Spiel denke. Es hat mich so in seinen Bann gezogen, dass zum ersten Mal seit der Schulzeit dachte: „Soll ich mich diese Woche einfach krank stellen, damit ich weiterzocken kann?“

Haha, Chef, das war natürlich nur ein Scherz.

CRPGs sind endlich im Mainstream

Pen&Paper im Allgemeinen und Dungeons & Dragons im Speziellen hat lange ein Nischendasein gefristet. Zwar kannte jeder diesen „einen, nerdigen Freund, der Pen&Paper spielt“, aber im Mainstream ist das nie groß angekommen. Klar gab es die Pathfinder-Spiele oder auch den “Vorgänger” Divinity: Original Sin 2. Aber das waren im direkten Vergleich eher kleinere Spiele.

In den letzten Jahren hat sich das durch Serien wie „Stranger Things“ oder den Film Dungeons & Dragons: Honor Among Tieves gewandelt und davon profitiert auch Baldur’s Gate 3 und andere CRPGs.

Ich kann nur hoffen, dass nun mehr Entwickler sich diesem Genre zuwenden und versuchen, etwas ähnlich Grandioses auf die Beine zu stellen. Denn Baldur’s Gate 3 zeigt eindrucksvoll, wie viele Leute sich für „Pen&Paper-Computerspiele“ begeistern lassen können. Das Potenzial ist riesig und damit auch die Möglichkeit, zahllose profitable Spiele zu erschaffen – egal zu welchem Franchise.

Baldur’s Gate 3 ist Perfektion – und alles andere verblasst

Doch damit kommen wir auch zu einem Problem. Baldur’s Gate 3 hat die Latte hoch gehängt. Und zwar so hoch, dass andere Studios das in den nächsten Jahren überhaupt nicht erreichen oder nachmachen können. Wenn Spiele von annähernd vergleichbarer Qualität eine ähnliche Entwicklungszeit benötigen und Baldur’s Gate 3 tatsächlich bei einigen Entwicklern zu einem Umdenken führt, wird es 6 Jahre dauern, bis wir wieder davon träumen können, so etwas zu erleben.

Wenn ich mir die anderen großen Spiele anschaue, die ich in letzter Zeit regelmäßig gespielt habe – Final Fantasy XVI, World of Warcraft, Dead by Daylight oder Back 4 Blood – dann frage ich mich: Warum könnt ihr nicht so gut sein?

Wie kann es sein, dass Baldur’s Gate sämtliche Dialoge mit unzähligen verschiedenen Variablen vertont hat?

Wie kann es sein, dass ich hier Quests nicht auf maximal 2 Arten, sondern auf 3, 4 oder 5 lösen kann?

Wie kann es sein sein, dass Baldur’s Gate 3 die erste Open World hat, bei der ich wirklich denke, dass sie dem Spiel gut tut und nicht zu einem beknackten „Sammel alle markierten Dinge auf der Karte ein“-Minispiel verkommt?

Ich könnte die Liste unendlich lang weiterführen. Bei jedem Aspekt von Baldur’s Gate 3 frage ich mich, wie etwa in dieser Qualität oder Quantität möglich ist.

Ich bin süchtig nach dieser Erfahrung. Doch das sorgt dafür, dass alle anderen Spiele, die ich eigentlich so liebe, im Rückblick nun weniger vollkommen wirken und objektiv wie subjektiv einfach schlechter sind.

Baldur’s Gate 3 hat mich Perfektion kosten lassen. Das ist ein Geschmack, den ich so schnell nicht mehr loswerde.

Das Spiel ist definitiv Segen und Fluch zugleich. Und wenn ich Baldur’s Gate 3 irgendwann – und vor allem mehrfach – beendet habe, dann wird es wieder Umgewöhnung brauchen, um mich auf andere Games einlassen zu können.

Baldur’s Gate 3 hat die Latte für richtig gute Spiele sehr hoch gehangen. Und ich weiß nicht, ob ich mich danach jemals wieder mit dem „Bullshit“ abfinden kann, den wir in so vielen anderen Spielen einfach hinnehmen.

