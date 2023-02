Im Aufbau-Spiel auf Steam wandert eure Stadt ständig durch die Gegend

„The Wandering Village“ ist ein Aufbau-Spiel auf Steam, bei dem ihr eure Siedlung auf dem Rücken eines Kolosses errichtet. Der Earl-Access-Titel hat 90 % positive Kommentare und ist bis heute Abend um 20 % reduziert.

The Wandering Village ist ein Spiel des Indie-Studios „Stray Fawn Studio“, einem zehnköpfigen Team in der Schweiz, das sich vor allem auf das Simulations-Genre fokussiert.

Der Titel ist ein Städtebausimulator mit einem besonderen Spin: Statt wie gewohnt eure kleine Siedlung an einem festen Platz zu bauen, ist der Ort des Geschehens hier der Rücken einer gewaltigen Kreatur.

Damit kümmert ihr euch nicht nur um den Aufbau der Stadt und das Wohl der Bewohner, sondern versorgt zusätzlich euer Riesen-Haustier.

The Wandering Village startete am 14. September 2022 in den Early Access auf Steam. Es wird voraussichtlich ein Jahr oder länger dauern, bis es seinen vollständigen Release hat. Jedoch ist es jetzt schon bei den Spielern beliebt.

Das Spiel ist für das Steam Deck verifiziert und funktioniert dort sehr gut.

Hier seht ihr einen Trailer von The Wandering Village:

Wie sieht das Gameplay in The Wandering Village aus? Auf der Erde haben sich seltsame Pflanzen mit giftigen Sporen ausgebreitet, sodass eine Gruppe Siedler dazu gezwungen ist, ihre Heimat zu verlassen.

Sie finden nun einen neuen Aufenthaltsort auf dem Rücken der Kreatur „Onbu“. Seitdem besteht eine Symbiose zwischen den Menschen und dem wandernden Koloss, bei dem beide Parteien füreinander sorgen, in der Hoffnung, einen sicheren Ort zu finden, an dem sie sich niederlassen können.

Ihr seid zuständig für den Aufbau des Dorfes: Errichtet Gebäude und pflanzt Nahrung an, um eure Bewohner zu versorgen. Außerdem schickt ihr immer wieder Trupps los, die sich auf die Suche nach seltenen Ressourcen machen.

Zudem kümmert ihr euch um die Erforschung der Technologien aus der Zeit, bevor die Welt zu einer postapokalyptischen Umgebung wurde. Jedoch müsst ihr vorsichtig sein, wie ihr die Erfindungen anwendet – Fortschritt kann manchmal auch schaden.

Hier seht ihr einige Screenshots aus The Wandering Village

Ihr kümmert euch nicht nur um das Wohl des Dorfes, sondern auch um Onbu. Sorgt dafür, dass es euerem übergroßen Haustier gut geht und es in der Lage ist, in Bewegung zu bleiben, um den giftigen Sporen zu entkommen.

Langsam baut ihr auch eine Beziehung zu dem Riesen auf, sodass es auf eure Kommandos hört und ihr Einfluss auf seine Handlungen habt. So könnt ihr etwa auch ein Team an Siedlern losschicken, um Onbu wie einen zu groß geratenen Hund am Kopf zu streicheln, um sein Vertrauen zu gewinnen.

Ihr werdet mit eurer wandelnden Stadt auf unterschiedliche Biome treffen und müsst strategisch das ein oder andere Event überstehen. Jede Entscheidung, die ihr im Spiel trefft, hat einen Effekt auf eure Siedlung oder den Koloss.

Das Spiel gehörte auf der gamescom 2022 bereits zu den Highlights des MeinMMO-Teams.

Wie bewerten Spieler The Wandering Village? Das Game wird auf Steam sehr positiv bewertet. Von den insgesamt 2.826 Spielermeinungen fallen 90 % gut aus (Stand: 04. Februar 2023).

Die Spieler loben das interessante Konzept des Städteaufbauspiels, mögen dabei den Art-Style und den Soundtrack des Spiels besonders. Viele bezeichnen es als entspannend und halten es auch schon im Early-Acess für ein gutes Spiel:

SPUD: „Ein großartiges Spiel mit einem faszinierenden Konzept und einem fesselnden Management. Ich würde mir wünschen, dass sie irgendwann eine Kampagnengeschichte hinzufügen, aber selbst das, was jetzt da ist, bietet einige solide Stunden unterhaltsamen Gameplays“.

moongaze 1: „Es ist ein tolles Spiel bisher und ich genieße es zu spielen. Ich hoffe, dass mehr Updates bald kommen“.

MoritzSHRD: „Ein sehr entspanntes und schönes Aufbauspiel, mit einer wundervollen Atmosphäre“.

Kritisiert wird in den negativen Kommentaren vor allem, dass es noch recht wenig Inhalte gäbe, sodass einige schnell im Spiel gelangweilt waren.

Auch in den positiven Kommentaren gibt es hin und wieder ähnliches Feedback. Jedoch empfinde man da das Spielerlebnis als ausreichend genug und man sei gespannt auf die weitere Ausarbeitung des Titels.

Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob das Spiel das Richtig für euch ist, findet ihr bei unseren Kollegen auf der GameStar-Webseite einen ausführlichen Test zu The Wandering Village.

Wie viel kostet The Wandering Village? Noch bis heute Abend, den 04. Februar 2023 um 19:00 Uhr, gibt es auf Steam The Wandering Village im Sonderangebot. Statt dem Normalpreis von 24,99 € zahlt ihr mit einem Rabatt von 20 % momentan 19,99 €.

Auch das „Stray Fawn Studio Game Bundle“ und die Collector’s Edition sind gerade reduziert und ihr spart euch 27 % und 23 % des eigentlichen Kaufpreises.

Hier findet ihr noch eine Liste mit den 15 besten kostenlosen MMOs und MMORPGs auf Steam.