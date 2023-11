In einem neuen Survival-Spiel auf Steam werdet ihr Kapitän einer fliegenden Insel und kämpft gegen fiese Pilze

Was haltet ihr von Aloft und dem Konzept der fliegenden Inseln? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.

Neues Survival-Spiel auf Steam sieht aus wie Valheim in hübsch, startet Closed Beta – So macht ihr mit

Was euch erwartet: In Aloft müsst ihr auf fliegenden Inseln überleben, welche um einen immerwährenden Sturm kreisen. Dafür macht ihr eine dieser Inseln zu eurer neuen Heimat und nutzt sie als Flugschiff, um diese neue Welt zu erkunden.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was euch in der Demo erwartet, zeigt ein aktueller Trailer, den wir hier für euch eingebunden haben:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to