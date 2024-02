Neues Strategiespiel auf Steam sorgt bei Spielern für feuchte Augen: „Es war meine Kindheit“

Das Spin-Off der beliebten Spielreihe Age of Empires soll noch in diesem Jahr ein Remaster auf Steam bekommen. In einem Video zeigen die Entwickler jetzt drei Charaktermodelle in neuer Grafik und lassen Spieler damit in Erinnerungen schwelgen.

Um welches Spiel geht es hier? Age of Mythology Retold ist eine Remaster-Version von Age of Mythology, welches im Jahr 2002 erschien und ein Spin-Off der Spielreihe Age of Empires ist. Diese grafisch überarbeitete Version wurde erstmal 2022 angekündigt und soll im Verlaufe dieses Jahres auf Steam erscheinen.

Dieses Fantasy-Spin-Off schickt euch zurück in das antike Griechenland. In die Zeit der Mythen und lässt euch die Geschichten der Götter und Titanen erleben.

In einem neuen Video präsentieren die Entwickler jetzt die drei überarbeiteten Charaktermodelle:

Was zeigt das Video? Das Video zeigt die drei Charaktermodelle von Medusa, Pegasus und Cerberus in neuer Grafik. Diese werden dabei in größer und aus anderen Perspektiven gezeigt, als ihr sie im Spiel später erlebt. Dies soll allerdings einen guten Eindruck über die Details und Arbeit verschaffen, die die Entwickler hineingesteckt haben.

So wird zum Beispiel Pegasus in einem neuen Farbschema gezeigt. Auch Cerberus wird zwar im Detail vorgestellt, allerdings wird er im Spiel sehr viel größer erscheinen. Und als Titan kann er mit seiner Größe zum Beispiel einfach durch tiefere Gewässer laufen und so auf schwer erreichbare Orte ansteuern.

Wie reagieren die Spieler? In den Kommentaren unter dem Video (via YouTube) wird vor allem deutlich, dass sich viele Spieler auf die überarbeitete Version von Age of Mythology freuen. Viele schreiben, dass sie seit Jahren auf diesen Moment warten und sie wirklich hoffen, dass diese Remaster-Version ihnen genau so viel Freude bereitet, wie das Original.

Tatsächlich werden die meisten Kommentare sehr nostalgisch und viele Spieler schreiben, ähnlich wie User pamnakano, der Age of Mythology einfach als seine Kindheit beschreibt, über ihre Erinnerungen an das Spiel.

So schreibt zum Beispiel User cemolioz7303: „Ich spiele dieses Spiel, seit ich ein kleines Kind bin. Habe die Kampagne immer und immer wieder gespielt, dann meine eigene Kampagne im Editor erstellt und dieses Spiel neu erzählt zu sehen, macht mich einfach unglaublich glücklich.“

Ähnlich berichten viele Spieler über ihre Kindheitserinnerungen, die sie mit Age of Mythology verbinden:

omeringa schreibt: „Ich kann es nicht erwarten, zu meinem 15-jährigem Ich zurückzukehren! Ihr seid großartig! Danke, dass ihr diesen Klassiker ins Leben zurückholt!“

erdemsengun12 schreibt: „Ich habe mit diesem Spiel Englisch gelernt, jetzt wird mein Kind es auf die gleiche Weise lernen wie sein Vater … Ich kann es nicht verhindern so aufgeregt wie früher zu sein …“

imiketsyt_ schreibt: „Ich wurde in 2003 geboren. Ich habe das Spiel durch meine älteren Cousins kennengelernt, als ich 12 war, habe ich angefangen das Original zu spielen. Jetzt bin ich 21 und werde definitiv die Retold-Version kaufen.“

Habt ihr Erinnerungen an das Original und freut euch jetzt auf die neue Version? Schreibt gerne in die Kommentare.

