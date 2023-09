Beliebtes Horror-Spiel erobert die Kinos mit gruseligen Robotern und Pizza

Nach einigen erfolgreichen Jahren, mit mehreren Titeln auf dem Spielmarkt, will ein Horror-Franchise jetzt auf der großen Leinwand mitmischen. Dafür schnappt sich Five Nights at Freddy’s den Produzenten, der in den letzten Jahren für Erfolgsfilme wie M3GAN und Insidious verantwortlich war.

Reale Verfilmungen von Videospielen und Animationen sind im Kommen. Der Film zu Five Nights at Freddy’s kommt 2023, passend zur schaurigen Jahreszeit, am 26. Oktober in die Kinos und bietet sich damit perfekt an, um auf eurer Watchlist für einen gelungenen Halloween-Abend zu landen.

Kennt ihr schon Foxy, Bonnie, Chicka und Freddy?

Im aktuellen Trailer zum Film bekommt ihr einen guten Einblick über die Story, die euch erwartet.

Mike Schmidt, gespielt von Josh Hutcherson, bekommt einen neuen Job als Nachtwächter in der verlassenen „Freddy Fazbear’s Pizzeria“ angeboten. Ihm wird versichert, dass es ein Kinderspiel sei. Um das Sorgerecht für seine kleine Schwester zu behalten, nimmt Mike den Job an und erlebt schnell, dass es vielleicht doch nicht so ein Kinderspiel ist.

An seinem ersten Tag lernt er die Maskottchen des Themenrestaurants kennen: Foxy, Bonnie, Chicka und Freddy. Vier Animatronics in Gestalt eines Fuches, Hasen, Küken und Bären, die in ihren guten Jahren vielleicht einmal süß ausgesehen haben, aber jetzt eher wirken wie aus einem Alptraum entsprungen.

Die Nächte bei Freddy’s führen Mike zu unerklärlichen Begegnungen mit dem Übernatürlichen als die Figuren zum Leben erwachen und durch das Restaurant wandern auf der Suche nach einem Opfer für ihre Spielchen.

Wie ihr im Trailer erfahrt, sind in der Gegend von Freddy Fazbear’s Pizzeria vor einigen Jahren Kinder spurlos verschwunden. Ob die Geister dieser Kinder jetzt in den Animatronics stecken und wie man diese aufhalten kann, könnt ihr dann im Film herausfinden.

Ob der Film mit den beliebten Horrorspielen mithalten kann, wird sich zeigen.

Wenn ihr schon vor Halloween nach Horror sucht, könnte diese Serie richtig für euch sein:

Eine düstere Horrorserie eroberte Netflix: Jetzt ist endlich die 2. Staffel in Arbeit