Margot Robbie versucht seit Jahren, die Romanze zwischen Harley Quinn und Poison Ivy auf die Kinoleinwand zu bringen

Die Schauspielerin Margot Robbie, die Harley Quinn in mehreren Live-Action-Verfilmungen verkörpert, erzählte einmal in einem Interview, für welche DC-Romanze sie sich schon lange einsetzt.

Margot Robbie übernahm erstmals die Rolle der Superschurkin Harley Quinn im Film Suicide Squad (2016). Mit Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn (2020) bekam die Figur dann ihren eigenen Film, in sie sich mit anderen Superheldinnen zusammenschließt. In The Suicide Squad (2021) schlüpfte Margot Robbie zuletzt in ihre ikonische DC-Rolle.

In den Filmen wurde bisher nur die Beziehung zwischen ihr und dem Bösewicht Joker behandelt. Dabei versuchte die Schauspielerin schon seit Jahren ein anderes DC-Paar ins Kino zu bringen.

„Ich habe mich seit Jahren dafür eingesetzt“

So erzählte Margot Robbie in einem Interview mit comicbook.com vom 5. Dezember 2022, dass sie schon lange darauf poche, die Romanze zwischen Harley Quinn und Superschurkin Poison Ivy auch endlich in einer Live-Action-Verfilmung zu integrieren:

Ich habe mich seit Jahren dafür eingesetzt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich dafür eingesetzt habe. Ich will es auch. Margot Robbie via comicbook.com

Auf die Nachfrage hin, wen sie sich in der Rolle von Poison Ivy vorstelle, antwortete sie: „Wenn ich ehrlich bin, stelle ich mir immer Poison Ivy aus den Comics vor. Ich stelle mir keine bestimmte Schauspielerin vor, die das macht, aber ja, das wäre so gut.“

Während in den Live-Action-Verfilmungen bisher nur die Beziehung zwischen Joker und Harley Quinn im Fokus stand, sind die beiden Schurkinnen bereits in mehreren DC-Comics ein Paar. Auch darüber sprach Margot Robbie schon einmal in einem Interview vom 28. November 2018:

Ja. Wenn du die Comics liest, weißt du, dass Poison Ivy und Harley eine intime Beziehung haben. In einigen Comics wird sie als Freundschaft dargestellt, in anderen Comics kann man sehen, dass sie tatsächlich als Paar sexuell werden. Ich habe versucht, Poison Ivy in das Universum zu integrieren, denn die Beziehung zwischen Harley und Poison Ivy ist einer meiner Lieblingsaspekte in den Comics, also möchte ich das auf dem Bildschirm erkunden. Margot Robbie via pridesource.com

Wenn ihr euch fragt, wie es nun nach The Suicide Squad mit der Figur Harley Quinn im DC-Film-Universum weitergeht, schaut hier bei unseren Kollegen von Moviepilot vorbei.

Nicht nur in den Comics, auch in der Animationsserie Harley Quinn von HBO Max werden Harley Quinn und Posion Ivy ein Paar, deren Beziehung und gemeinsames Leben in den darauffolgenden Staffeln im Fokus steht.

In Zukunft soll außerdem mit Gotham City Sirens eine neue Live-Action-Verfilmung rund um die DC-Schurkin, erneut mit Margot Robbie in der Rolle, an den Start gehen. In ihr verbündet sich Harley Quinn mit Poison Ivy und Catwoman.

Vielleicht erfüllt sich dann ja der langjährige Wunsch der Schauspielerin und die Beziehung der beiden Figuren wird endlich auch im Kino gezeigt.

Neue Serie mischt Harley Quinn mit Fantasy, zeigt ersten Trailer: „Das ist die Kollaboration, mit der ich nie gerechnet hätte“