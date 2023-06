Eines der schönsten Intros zu einem Horror-Spiel existiert nur, weil Stephen King sein Zitat für einen Dollar verkaufte

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wer IShowSpeed ist und wie er so schnell berühmt wurde.

Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem „Warum?“, aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern.

Wie die kultige Mystery-Serie Twin Peaks spielt auch Alan Wake in einer vermeintlich idyllischen Kleinstadt in den Nadelwäldern Washingtons. Sobald das Voiceover des Protagonisten, im Deutschen gesprochen von Morit Brendel, einsetzt, wird auch der zweite große Einfluss deutlich.

Was hat es mit dem Intro auf sich? Bereits in seiner Eröffnungssequenz macht Remedy deutlich, wo die Inspirationen für Alan Wake lagen. Winden uns durch einen Gebirgspass, schweben über Fichtenwälder während der leuchtende Sonnenuntergang langsam dem Nebel weicht.

