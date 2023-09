Kostenloser Vampir-Shooter auf Steam ist eigentlich seit Mai am Ende, bekommt 4 Monate später plötzlich sehr gute Bewertungen

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Was ist Vampire: The Masquerade – Bloodhunt?

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt war einer dieser vielen Battle Royales, die aus dem Boden gesprossen sind. Mit seinem Vampir-Setting in Prag brachte das Spiel zwar eine interessante Prämisse, doch auch das konnte keine hohen Spielerzahlen halten und letztendlich gaben die Entwickler das Aus für den Support bekannt. Doch aktuell steigen die positiven Reviews auf Steam .

