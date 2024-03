Dragon’s Dogma 2: So spielt ihr mit den Vasallen eurer Freunde – und darum lohnt sich das

Wie gefällt euch das Vasallen-Feature von Dragon’s Dogma 2? Verratet es uns in den Kommentaren! Etliche Tipps für den Einstieg in das Rollenspiel findet ihr hier:

Was tun, wenn dort keine ID steht? Geht sicher, dass ihr unter „System“, „Optionen“ und „Netzwerk“ die Netzwerkfunktionen aktiviert habt. Wenn das der Fall ist, sollte eine Rast in einem Gasthaus oder eurer Wohnung die ID eures Schützlings auftauchen lassen.

Wo finde ich die ID meines Hauptvasallen? Geht ins Pause-Menü und wechselt in den Bereich „Status“. Wählt dort euren Hauptvasall aus und geht in den Reiter „Vasall“. Unter Vasallen-ID findet ihr die ID eures Schützlings.

Über die Riftsteine könnt ihr in Dragon’s Dogma 2 in eine Zwischenwelt reisen, um dort neue Vasallen für euer Abenteuer zu finden. Doch wusstet ihr, dass ihr gezielt nach den Mitstreitern suchen könnt, die eure Freunde erstellt haben? Zudem kann es sich lohnen, mit dem Vasallen eines Kumpels um die Häuser zu ziehen.

