Dragon’s Dogma 2: Schnell leveln – das sind die besten Strategien fürs Farmen von Erfahrung für euren Erweckten und Vasallen

Wie geht ihr Dragon’s Dogma 2 an? Möglichst effizient oder eher gechillt und genießend? Verratet es uns in den Kommentaren! Mehr Tipps und Tricks zum neuen Capcom-Rollenspiel findet ihr hier:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der Nähe der ersten Stadt, Vernworth, gibt’s eine Farm-Route, durch die ihr etwa 23.000 Erfahrungspunkte sowie 15.000 Gold pro Stunde einsacken könnt. Beschrieben hat den Farmort der Youtuber Kibbles Gaming, der die Route in seinem neuen Video vorstellt:

Was sollte ich also beachten?

Wie wirkungsvoll Level-Ups in Kombination mit den erworbenen Fertigkeiten sowie Ausrüstungs-Upgrades sind, merkt ihr, wenn ihr für eine Quest in ältere Gebiete zurückkehrt. Ehemals knifflige Gegnergruppen fallen plötzlich wie die Fliegen.

Durch Stufenaufstiege gewinnen der Erweckte und euer Hauptvasall von Dragon’s Dogma 2 spürbar an Stärke. In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr besonders effizient Erfahrung und Level-Ups farmen könnt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to