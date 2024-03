Das neue Update zu Dragon’s Dogma 2 gibt euch endlich das Feature, das von Anfang an hätte da sein sollen

Das neueste Update ist aber nur für die Steam- und PS5-Version erhältlich. Updates für die Xbox Series X/S sind für die nächsten Tage geplant. Ob es die gleichen Änderungen gibt, das ist noch nicht bekannt. Freut ihr euch, ein neues Spiel starten zu können, oder ist euch dieses Feature egal? Schreibt es uns in die Kommentare. Wer jetzt erst mit dem Spiel anfängt, der findet hier nützliche Guides: Dragon’s Dogma 2 Guides: Alle Tipps und Tricks in der Übersicht

