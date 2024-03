Steam: Greedfall 2 soll genau da besser sein, wo der erste Teil des Rollenspiels versagt hat

Vor einigen Tagen gab es den ersten Trailer zur Fortsetzung des 2019 auf Steam erschienenen Rollenspiels Greedfall. MeinMMO-Autorin Linda Knabe freut sich auf das Prequel, wenn es sich in einigen Punkten von seinem Vorgänger unterscheidet.

Greedfall packte mich vor seinem Release eigentlich schon mit seinen Trailern. Die ganze Welt, die mir dargeboten wurde, hat mich auf Anhieb angesprochen und ich konnte es nicht erwarten, einzutauchen und die Geheimnisse dieser neuen Welt zu ergründen.

Leider hat mich der erste Teil ziemlich enttäuscht. Bis heute bin ich aber der Meinung, dass Greedfall das Potenzial hatte, ein gutes Rollenspiel zu werden. Denn die Ideen, interessanten Charaktere und Storyinhalte waren da. Sie waren meiner Meinung nach nur eben nicht ausgereift, schnell abgewickelt und teilweise nicht richtig durchdacht.

Jetzt wurde der Trailer zur Fortsetzung veröffentlicht und löst bei mir den gleichen Gedanken aus, wie damals: Ich möchte dieses Spiel wirklich gerne spielen, weil es nach einem verdammt guten RPG aussieht.

Wann soll Greedfall 2 erscheinen? Eine Sache wollen die Entwickler diesmal direkt anders machen. Vor dem vollen Release soll es auf Steam in den Early Access starten. Inhaltlich soll diese Version ungefähr ein Viertel des Spiels ausmachen.

Auf diese Weise wollen die Entwickler vor dem Release Feedback einholen und gegebenenfalls nochmal auf Kritikpunkte eingehen. Ob sich dieses System für Greedfall 2 dann bewährt, ist abzuwarten.

Die vollständige Version soll dann auf Steam, PS5 und Xbox erscheinen. Allerdings ist mit einem Release vor 2025 sicher nicht zu rechnen.

Was erwarte ich von der Fortsetzung? Dass mir Greedfall eben nicht das geboten hat, was ich mir damals erhoffte, lässt sich alleine schon daran festmachen, dass ich dieses Spiel nicht mehrmals durchgespielt habe. Bei den meisten Rollenspielen freue ich mich eigentlich auf einen weiteren Durchgang.

Greedfall habe ich eben nur einmal durchgespielt, es war ganz nett, aber der Drang es nochmal zu spielen hält sich in Grenzen. Trotzdem freue ich mich auf den nächsten Teil und dieser interessanten Welt noch einmal eine Chance zu geben. Allerdings hoffe ich eben, dass einige Dinge besser werden.

Für mich persönlich muss Greedfall 2 folgende Punkte wie angekündigt einhalten:

Umfangreichere Gebiete und mehr Erkundung

Tiefergehende Story und Beziehungen

Überarbeitetes Kampfsystem

Mir war von Anfang an klar, dass Greedfall nicht so ausschweifend wie Dragon Age werden würde. Immerhin wurde es bereits mit sehr viel weniger Spielzeit angekündigt. Es ist für Leute, die Rollenspiele lieben, aber eben nicht die Zeit oder das Durchhaltevermögen für mehrere hundert Spielstunden haben. An sich ein sehr gutes Konzept.

Allerdings fühlte sich in Greedfall alles so überstürzt an, dass man gar nicht richtig ins Spiel reinfand. Trotz weniger Spielstunden hätte ich mir an einigen Stellen mehr Tiefe gewünscht. Genau hier versprechen die Entwickler Änderungen.

Die Spielwelt soll nicht nur größer werden und sich über den gesamten Kontinent erstrecken, sondern noch mehr Fokus auf Erkundung legen. Dabei wird wieder auf eine offene Welt verzichtet und alles in größere Gebiete und Nationen unterteilt. Ich denke, an diesem Punkt ist es wichtig, dass sie nicht einfach mehr machen, sondern inhaltlich tiefer gehen. Dass einzelne Quests nicht einfach in die Länge gezogen werden, sondern mir einen Inhalt bieten, den ich nicht nach dem Spiel direkt wieder vergessen habe.

Greedfall 2 verspricht mehr Nähe zu den Begleitern

Auch will der zweite Teil die Romanzen intensiver ausbauen. Dies wäre für mich schon ein Punkt, der Greedfall 2 wesentlich verbessern würde. Im ersten Teil habe ich mich doch ein paar Mal gefragt, wann genau mein Charakter und mein Begleiter sich so nah gekommen sind, dass man gleich ein Gedicht über den anderen verfasste.

Beim Kampfsystem verspricht die Fortsetzung einiges anders und hoffentlich besser zu machen. Unsere Begleiter agieren im Kampf nicht mehr ausschließlich alleine, sondern können von uns als Spieler taktisch gesteuert werden.

Meiner Meinung nach könnte dies ein großer Pluspunkt sein und schon einiges für das Spiel retten. Denn hin und wieder haben mich meine Begleiter einfach nur frustriert und wütend gemacht. Ihre Aktionen jetzt selbst in der Hand zu haben ist definitiv etwas, das ich mir von einem guten RPG wünsche.

Letztlich gefällt es mir persönlich auch, dass ich diesmal einen Ureinwohner von Teer Fradee spiele. Denn das hatte ich mir eigentlich schon beim ersten Teil gewünscht. Dass Greedfall 2 außerdem drei Jahre vor den Geschehenissen des ersten Teils spielt, hört sich für mich ein bisschen spannender an, als eine reine Fortsetzung der Story.

