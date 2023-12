Neuer Trailer zu Dragon Age Dreadwolf zeigt in 40 Sekunden, wohin die Reise geht und gibt Enthüllungsdatum an

Dragon Age Dreadwolf, der vierte Teil der beliebten Rollenspiel-Reihe, verspricht Spielern in einem neuen Trailer nicht nur fast unbekannte Gebiete, sondern auch neue Informationen im Sommer 2024.

Worum geht es? Dragon Age 4 hat Fans lange auf neue Informationen warten lassen. Jetzt zeigt das Rollenspiel in einem neuen Trailer erste Eindrücke der neuen Gebiete und gibt einen ersten Zeitraum an, in welchem Fans mehr erwarten können.

Im Sommer 2024 soll Dragon Age Dreadwolf vollständig enthüllt werden. Was genau das bedeutet und wie weit entfernt eine Veröffentlichung dann noch ist, werden wir aber vermutlich auch dann erst erfahren.

Den neuen Trailer haben wir hier aber schon einmal für euch eingebaut:

Was zeigt der Trailer? Gameplay gibt es in dem neusten Trailer zu Dragon Age Dreadwolf noch immer nicht zu sehen. Dafür macht er vor allem Fans der Reihe mit anderen Einblicken sehr glücklich.

Der Trailer zeigt drei Gebiete des Kontinents Thedas, welcher einen großen Teil der Welt von Dragon Age ausmacht:

Die Nation Antiva, mit der Hafenstadt Treviso

Die Halbinsel Rivain

Das Königreich Anderfels, mit dem Hauptquartier Weisshaupt

Diese werden nicht nur auf der Weltkarte von Thedas gezeigt, sondern im Trailer wird auch ein erster Einblick in die Gestaltung dieser Gebiete gegeben. Es liegt also nahe, dass die Reise im vierten Teil von Dragon Age zumindest schon mal an diese drei Orte führt.

Begleitet werden die grafischen Eindrücke der Gebiete jeweils mit ein paar gesprochenen Worten.

Zum Beispiel, dass Antiva von den Krähen beherrscht wird, diese für jeden kämpfen und es immer tun werden. Oder, dass die Grauen Wächter aus Weisshaupt sich nicht in ihrem Schloss verstecken werden.

In Dragon Age 4 könnte also eine große Herausforderung anstehen, die viele Gruppen gegeneinander oder Seite an Seite kämpfen lässt.

Zum Schluss des Trailers gibt es noch eine eher unheilvoll klingende Ankündigung. Diese besagt, dass bald die ganze Welt unter der Herrschaft eines Unbekannten in Frieden sein wird.

Von wem genau diese Ankündigung stammt, ist jedoch unklar. Sollte sie vom „Dreadwolf“ selbst stammen, würde dies einen neuen Synchronsprecher für den Charakter aus dem vorherigen Teil bedeuten. Da es dazu noch keine genaueren Informationen gibt, lässt sich also nur spekulieren.

Wie sind die Reaktionen? Wenn es im Trailer an sich nicht so viel zu sehen gibt, sind die Reaktionen in den Kommentaren (via YouTube) unglaublich positiv und begeistert. Vor allem Fans freuen sich über die paar kleinen Informationen und Ausblicke, die der Trailer mit sich gebracht hat:

CerealCommander schreibt: „Ich freue mich so, die Länder zu bereisen, die vorher […] nur erwähnt wurden“

KillerPampelMuse89 schreibt: „Ich hoffe, wir bekommen noch mehr von Anderfels zu sehen, ich wollte immer wissen wie die wandernden Hügel aussehen. Die gezeigten Gebiete sehen bis jetzt gut aus“

Ghost19_ schreibt: „Wirklich, wirklich froh zu sehen, dass die Grauen Wächter immer noch eine große Rolle spielen. […] hoffentlich taucht dieser Teil tiefer in ihre Lore ein“

stormcloak1822 schreibt: „Tja, hört sich so an, als wäre der Schreckenswolf nicht unser einziges Problem“

Was haltet ihr von dem neuen Trailer und den ersten Bildern der neuen Gebiete? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.

