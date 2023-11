Dragon’s Dogma 2 wird das erste Spiel von Capcom mit Preiserhöhung – Weitere Titel könnten folgen

Wieso gab es die Preiserhöhung? In einem Bericht sprach Capcom-Präsident Harushiro Tsujimoto davon, dass der Retail-Preis für Videospiele aktuell zu niedrig sei (via IGN ).

Hardcore-MMORPG kriegt das, was sich WoW-Fans wünschen: Eine bessere Engine – Zeigt im Trailer den neuen Look

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to