Fans hoffen auf Monster Hunter World 2, nachdem ein Leak von einem neuen Capcom-Spiel für 2024 spricht

Ein Capcom-Leaker äußerte sich zu den aktuellen Gerüchten über ein bevorstehendes „großes Spiel“, das für 2024 geplant sei und schon bald angekündigt werden soll. Dies lässt Fans nun auf Monster Hunter World 2 hoffen.

Auf Reddit und Twitter greifen Nutzer aktuell eine Äußerung von „AestheticGamer aka Dusk Golem“ auf, die sich auf ein geplantes Capcom-Spiel bezieht. Dieses soll Ende 2023 angekündigt werden – also demnächst.

Bei „AestheticGamer aka Dusk Golem“ handelt es sich um einen bislang recht zuverlässigen Leaker, der eine Menge Insider-Infos zu Capcoms Titel Resident Evil 8 richtig vorhergesagt hat. Beachtet aber: Es handelt es sich dabei um nicht offiziell bestätigte Infos.

Ein „großes Capcom-Spiel“ soll angekündigt werden

Was soll angekündigt werden? Laut dem Leaker Dusk Golem soll Ende 2023 ein „großes Capcom-Game“ angekündigt und im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Diesen Kommentar hat der Nutzer „suiciniv22“ als Screenshot in dem Subreddit von MonsterHunter am 27. November aufgegriffen.

Dadurch, dass Capcoms Street Fighter 6 bereits veröffentlicht wurde und Dragon’s Dogma 2 am 22. März erscheinen soll, glauben Fans, dass es sich um ein neues Monster Hunter World handeln könnte.

„Gebt mir Monster Hunter World“

Das schreiben Fans zu dem Leak: In dem Subreddit zu Monster Hunter schreiben mehrere Nutzerinnen und Nutzer unter dem Beitrag vom 27. November, dass sie auf ein neues Monster Hunter World hoffen. „those_pistachios“ schreibt: „Bitte [Monster Hunter] World 2.“ Der Nutzer „ElysiumXIII“ schreibt: „Ich werde buchstäblich meine Brieftasche für Monster Hunter World 2 ausleeren, wenn es angekündigt wird.“

In dem Subreddit GamingLeaksAndRumours hat „Anthrax-Warhead“ ebenfalls am 27. November einen Screenshot der Kommentare von Dusk Golem geteilt. Fans hoffen auch dort auf einen zweiten Teil von MHW. Unter dem Beitrag schreibt „WashombiShwimp“, er rechne fest damit, „dass Monster Hunter World 2 bei den Game Awards enthüllt wird.“ – also am 7. Dezember.

Auch auf Twitter kommentieren die Fans den Leak. Unter dem Beitrag von Idle Sloth schreiben die Nutzerinnen und Nutzer: „Gebt mir MHW“, „Ich tippe auf Monster Hunter, aber Dino-Crisis für seine Fans wäre auch toll“ und „Monster Hunter World 2. Bitte, lieber Gott.“

Andere Nutzer kommentieren dort, es könnte sich eventuell einfach um Capcoms Dragon’s Dogma 2 handeln, dem Nachfolger des Action-Rollenspiels Dragon’s Dogma aus dem Jahr 2012. Jedoch hat es bereits ein Release-Datum und muss somit nicht erst noch „angekündigt“ werden.

MeinMMO-Autor Max Handwerk durfte an einem Anspiel-Event für das neue RPG Dragon’s Dogma 2 teilnehmen und eine Stunde lang ausprobieren, wie gut es jetzt schon funktioniert:

