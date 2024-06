Dank des neuen Trailers zu Monster Hunter Wilds bekomme ich wieder Lust auf Monsterschnetzeln

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

So oder so: Die Wüstenwelt sah im Trailer einfach nur fantastisch aus. Die Entwickler verrieten außerdem, dass Fans der Reihe sich auf die Rückkehr eines bestimmten Monsters freuen können. Der Gegner ist gegen Ende des Videos zu sehen und stellt sich als Donner-Wyvern heraus. Auch die Donnereffekte sehen, wie der Rest des Trailers, bombastisch gut aus.

Sollte sich die Vermutung bewahrheiten, dass es eine Open World gibt, würde das ebenfalls dafür sprechen, dass sich theoretisch mehr Monster in der offenen Welt begegnen könnten. Dadurch würden die Kämpfe viel dynamischer und unvorhersehbarer werden, was für spaßigere Jagden sorgen könnte.

In Monster Hunter Wilds scheint dieses Konzept auf eine höhere Stufe gehoben worden zu sein. Möglicherweise können die Monster mit gleich mehreren Gegnern interagieren, was für uns Jäger nur zum Vorteil sein kann.

Was könnte sich bei den Kämpfen ändern? In dem Trailer wurde eine Gruppe von Monsterjägern von mehreren Sandmonstern gejagt. Im Anschluss wurde der Spieß umgedreht und jedes Sandmonster einzeln gekillt. Doch es waren auch Gameplayszenen zu sehen, in denen ein fremdes Monster auftaucht – und von gleich mehreren Sandmonstern auf einmal umschlungen wird.

