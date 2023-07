Über 2 Millionen Spieler zocken Street Fighter 6, aber keiner hat bisher den seltensten Erfolg geschafft

Was ist das für ein Erfolg? Gut 1,5 Monate nach dem Release hat noch keiner der 2 Millionen „Street Fighter“-Spieler die Platin-Trophäe auf PlayStation gesammelt oder alle Errungenschaften auf Steam und Xbox erreicht – und das wird sich auch sobald nicht ändern, wie ein Blick in den Battle-Hub-Kalender verrät (via streetfighter.com )

Insert

You are going to send email to