Ein Treffer und ihr seid tot – Neues Fighting-Game auf Steam bietet 1-Hit-Mechanik und PvP

Die by the Blade ist ein kommendes Fighting-Game mit Online-PvP, in dem bereits ein einziger Treffer tödlich ist.

Was ist das für ein Spiel? In dem Fighting-Game „Die by the Blade“ bestreitet ihr 1-vs.-1-Kämpfe mit Nahkampfwaffen, doch das Ganze hat einen besonderen Haken: Jeder Treffer ist tödlich.

Egal ob ihr die Einzelspielerkampange oder Online-PvP gegen andere Spieler spielt, wenn euch ein einziger Schwerthieb erwischt, ist der Kampf vorbei und euer Charakter tot. Ihr müsst also sehr behutsam auf eure Verteidigung achten und solltet nicht überhastet angreifen.

Die Wahl der Waffe bestimmt den Kampfstil

Was bietet das Spiel? Neben dem besonderen spielerischen Aspekt, dass ihr durch nur einen Treffer sterbt, bietet Die by the Blade vor allem mehr als 15 Kampfarenen und verschiedene Waffen. Diese bestimmen wiederum euren Kampfstil. So sind eure Angriffe mit dem Nodachi-Zweihänder beispielsweise eher langsam, während ihr mit einem Katana recht flink unterwegs seid.

Solltet ihr Schwierigkeiten haben, im Online-PvP oder in lokalen Kämpfen zu gewinnen, steht euch auch ein Trainingsmodus zur Verfügung, in dem ihr eure Technik verfeinern könnt.

Wenn ihr euer Schwert dann gemeistert habt und erfolgreich aus euren Kämpfen herausgeht, könnt ihr euch außerdem an einem Turniermodus versuchen und dort verschiedene Ränge erklimmen.

Wann ist der Release? Der Release von Die by the Blade ist am 03. November 2022.

Auf welchen Plattformen erscheint das Spiel? Die by the Blade erscheint auf Steam, im Epic Games Store, auf PS4 und PS5 sowie für Xbox One und Xbox Series X/S.

Was haltet ihr von Die by the Blade? Klingt das Fighting-Game mit 1-Hit-Mechanik interessant für euch oder glaubt ihr, dass das zu kompliziert ist? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

