Heiß erwartetes Rollenspiel von Capcom erscheint schon im März 2024: Zeigt im Trailer, was euch erwartet

Was haltet ihr von Dragon’s Dogma ll? Freut ihr euch auch schon auf diese Fortsetzung? Diskutiert in den Kommentaren gerne mit.

Letzterem scheint auch User muh.andianto zuzustimmen. Dieser schreibt: „Pawn System, Monster erklimmen, Zauber-Animationen, das sind die Dinge, die ich am meisten an diesem Spiel liebe. Und es sieht aus, als hätten sie die im Sequel verbessert. Die Entwickler kennen das Publikum.“

So schreibt unter anderem User adlerblack., dass es immer noch surreal sei, daran zu denken, dass dieses Spiel überhaupt existiert. Dazu betont er auch, wie schön es ist und wie nah dran am Original es wirkt.

Wie sind die Reaktionen? Vor allem Fans des ersten Teils zeigen sich mit ihren Reaktionen (via YouTube ) unglaublich begeistert. Viele scheinen gar nicht glauben zu können, dass es endlich so weit sein soll, dass sie Dragon’s Dogma ll bald spielen können.

Was euch erwartet: Dragon’s Dogma ll verspricht im Trailer eine spannende Geschichte in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt, welche vor allem Fans dieses Genres begeistern könnte.

Der neuste Trailer soll noch einmal zeigen, was Spieler in Dragon’s Dogma ll erwartet. Wir haben ihn hier für euch eingebunden:

Nach über 10 Jahren bekommt ein beliebtes Rollenspiel von Capcom seine Fortsetzung. Jetzt zeigt es in einem neuen Trailer noch einmal, was euch schon Anfang 2024 erwartet. Unter anderem erscheint das Spiel auf Steam .

