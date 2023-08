In einem neuen Fantasy-Spiel auf Steam bekämpft ihr Drachen im Nahkampf – oder reitet auf ihnen

Im Fantasy-Spiel Dragonhold auf Steam erkundet ihr die offene Welt als Nahkämpfer oder Drachenreiter und legt riesige Bestien gemeinsam mit euren Freunden im Online-Koop. Alternativ könnt ihr euch in PvP-Matches anderen Drachenreitern stellen.

Was ist das für ein Spiel? Dragonhold ist ein Fantasy-Spiel, das auf Nahkampf, Drachen und Expeditionen setzt. Das Spiel wird von Exis sowohl entwickelt als auch veröffentlicht – ein Erscheinungsdatum gibt es bisher nicht. Kernelemente von Dragonhold sind Bosskämpfe, das Drachenreiten, Erkundungen und der Nahkampf.

In Extraktionsspielen ist das Bergen von Loot oder Missionsgegenständen der entscheidende Faktor, der ausmacht, ob euer Raid oder eure Expedition erfolgreich war oder nicht.

Hier seht ihr einen Trailer von Dragonhold:

In Dragonhold ruft ihr eure Drachen, die ihr in Amuletten bei euch tragt. Im Prinzip kämpft ihr also als Nahkämpfer oder als Drachenreiter, einem „Boundless“. Mit euren Drachen fliegt ihr durch die Lüfte der Spielwelt und bekämpft Bestien oder messt euch mit anderen Spielern.

In Bosskämpfen schließt ihr euch online mit euren Freunden zusammen. Alternativ testet ihr eure Fähigkeiten in PVP-Matches gegen andere Drachenreiter der ganzen Welt. Auf Expeditionen sammelt ihr legendäre Beute, mit der ihr euren Spielcharakter und eure Drachen aufrüstet.

Das sind die Kernelemente in Dragonhold:

ihr ruft euren Drachen, mit dem ihr durch die Luft reitet

im Charaktermenü passt ihr euren Spielcharakter und euren Drachen an

es gibt 3 wählbare menschliche Klassen und 3 Arten von Drachen

Vielfalt in der Spielwelt – Wälder, Berge, Städte und antike Ruinen

verschiedene Mehrspieler-Optionen im PvPvE-Extraktionsmodus in einer offenen Welt Online-Bosskämpfe im Koop mit Freunden PVP-Matches

Quests und Expeditionen, um versteckten legendären Loot zu entdecken Waffen, Rüstungen und magische Artefakten zur Verbesserung der Ausrüstung, der Drachenreiter-Fähigkeiten und der Drachen



weitere Infos bekommt ihr auf Steam.

So kamen die Entwickler auf das Drachenreiten: In einem Artikel auf der Website des Entwicklerstudios berichtet der Entwickler Peter Kojesta, dass Dragonhold etwas Persönliches für ihn repräsentiere. 2013 habe er sich die Wirbelsäule gebrochen und sei unfähig gewesen, zu laufen.

Er habe davon geträumt, wie es sei, wieder laufen zu können. Dann habe er vom Fliegen fantasiert. „Wenn man eingeschränkt ist und an die Decke starrt, ist Fliegen die größtmögliche Freiheit, die man sich vorstellen kann. Und was ist das mächtigste Wesen in der Luft? Ein Drache natürlich.“, so Peter Kojesta (via exisgames.com).

Er habe sich erholt, aber das „Verlangen nach coolen Bewegungsformen“ sei nie verschwunden. Er wollte seinen Traum vom Fliegen wahr werden lassen und ihn mit anderen teilen. Also habe er an Dragonhold gearbeitet.

Wann erscheint Dragonhold? Bisher ist kein Erscheinungsdatum bekannt, auf Steam steht „bald verfügbar.“ Ihr könnt euch Dragonhold aber schon mal auf die Wunschliste zu setzen, um über einen anstehenden Release informiert zu werden.

Wenn ihr weitere Spiele mit Extraktionsmodus entdecken wollt, haben wir eine Liste mit 6 Titeln für euch, in denen Extrahieren ebenfalls zu den Kernelementen gehört:

6 Spiele auf Steam, die ihr spielen solltet, wenn ihr Escape from Tarkov mögt