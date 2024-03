Dragon’s Dogma 2: Kleider und Rüstung färben – Geht das?

Wo verwende ich diese Farben? Um die Farben anzuwenden, müsst ihr einen der vielen Friseure besuchen, die es in Städten oder Dörfern gibt. Sie sind auf der Karte mit einem Scheren-Symbol markiert. Habt ihr die Farben in eurem Inventar, müsst ihr nur noch mit ihnen sprechen. Die neuen Farboptionen werden dann sofort freigeschaltet.

Welche Farben gibt es? Es gibt in Bakbattahl eine Händlerin, die euch Farben verkaufen kann. Die Händlerin befindet sich in der Nähe der „Vasallen Gilde“ hinter einem Kämmerlein. Wir markieren euch auf der Karte den genauen Fundort:

In Dragon’s Dogma 2 gibt es eine Vielzahl von Kleidungen und Rüstungen, die ihr anlegen könnt, doch jede besitzt ihr eigene Farbe. Kann man diese also färben? Wir zeigen es euch.

