Dragon’s Dogma 2: Nur 1,6 % der Spieler auf Steam haben das seltenste Achievement – Dabei geht es ganz leicht

Unter den Achievements von Dragon’s Dogma 2 gibt es einige, die sehr selten sind. Eines davon haben sogar nur 1,6 % aller Spieler erhalten. Dabei ist es relativ leicht zu bekommen.

Um welches Achievement geht es? Dragon’s Dogma 2 hat auf Steam insgesamt 54 Errungenschaften, die Spieler im Laufe ihres Abenteuers freischalten können. Manche sind schwierig zu erhalten, oder erfordern mehrmaliges Durchspielen.

Beispielsweise warten mehrere Enden darauf, freigeschaltet zu werden. Oder ihr findet 80 der insgesamt 240 Sucher-Medaillons für das entsprechende Achievement.

Eine besondere Errungenschaft ist allerdings sehr selten. Nur rund 1,6 % aller Spieler auf Steam (via steamcommunity.com) haben sie freigeschaltet. Man könnte nun meinen, es handele sich dabei um eine aufwändige Sammelaufgabe, einen schwierigen Boss oder ein kniffliges Rätsel wie das der Sphinx.

In Wahrheit ist das Achievement „Genug Erweckter für alle“ (engl.: „Plenty Arisen to Go Round“) sehr einfach zu erhalten. Ihr müsst nur wissen, was zu tun ist.

Seid ihr ein echter Charmeur?

Wie erhält man das Achievement? In Dragon’s Dogma 2 gibt es die Möglichkeit, NPCs Geschenke zu machen. Damit steigert ihr die Affinität, die diese Personen dann für euch haben.

Um das Achievement freizuschalten, müsst ihr gleich zwei NPCs für euch gewinnen und gegeneinander kämpfen lassen. Voraussetzung ist allerdings, dass ihr ein eigenes Haus besitzt. Das ist in Vermunds Hauptstadt Vernworth genauso möglich wie in Bakbatthal, der Hauptstadt von Batthal.

Wie erhält man ein Haus? Um ein Haus in Vernworth zu erhalten, müsst ihr die Quest „Trautes Heim“ lösen. Dafür müsst ihr das Haus von Mildred in der Stadt eine Woche lang bewohnen. Im Anschluss könnt ihr die Immobilie für schlappe 20.000 Gold erwerben.

In Bakbatthal geht es noch unkomplizierter. Hier werdet ihr bei eurem Streifzug durch die Stadt von Adrea angesprochen. Sie verkauft euch ein Haus um 30.000 Gold.

Was sind die nächsten Schritte? Nennt man sich stolzer Besitzer eines Hauses, kann das Beschenken beginnen. Sucht euch zwei NPCs in einer der beiden Städte aus und gebt ihnen reichlich Geschenke. So steigt ihre Affinität zu euch. Besonders schnell geht das mit Lindwurmkristallen.

Die sind aber entsprechend selten und nur durch das Töten von Drachen zu bekommen. Ob ihr sie für die Gunst eines NPCs opfern wollt, liegt also bei euch.

Habt ihr bei beiden Personen das Maximum an Affinität erreicht, ladet ihr beide in eurer privates Haus ein. Eventuell müsst ihr einen von beiden händisch dort hintragen.

Im Haus angekommen, eskaliert die Situation. Anstatt eventuelle Beziehungsmodelle zu dritt zu diskutieren, entscheiden sich eure neuen Verehrer für die harte Tour. Ohne lange zu überlegen, hauen sie sich kräftig aufs Maul und kämpfen um euch. Ihr könnt nur dabeistehen und euch das Spektakel anschauen. Das war auch schon alles, ihr schaltet die Errungenschaft frei.

Da das Achievement wohl nur die wenigsten zufällig entdecken, ist es nicht verwunderlich, dass es nur 1,6 % aller Spieler freigeschaltet haben. Wenn man weiß, wie es geht, ist „Genug Erweckter für alle“ aber recht einfach zu erhalten. Geschenke solltet ihr auch euren Romanzen im Spiel machen – auf MeinMMO zeigen wir euch, wie ihr eure Liebe im Spiel findet.