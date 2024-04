„Das Spiel hat Besseres verdient“ – Deutscher Twitch-Streamer fällt Urteil zu Dragon’s Dogma 2

In diesem Jahr hat der Aprilscherz-Wahnsinn frühzeitig begonnen, und Palworld ist ganz vorne mit dabei. Schaut euch den Trailer an.

Doch weil Capcom als Publisher regelmäßig zu Mikrotransaktionen greift, gibt es sie auch in Dragon’s Dogma 2. Das Spiel passe in seiner Eigenwilligkeit aber nicht zur Preispolitik von Capcom. Der Publisher hat mittlerweile eingegriffen und manche Aspekte des Spiels in Updates entschärft.

Warum war der Shitstorm dieses Mal so groß? Laut Maurice wurden bei Dragon’s Dogma 2 viele neue Spieler angezogen, auch er selbst. Das Spiel fand, anders als der erste Teil, seinen Weg in den Mainstream.

Über die Mikrotransaktionen sollte man sich nicht hingegen nicht wundern. Die wären bei Capcom normal. Als Beispiel führt Maurice Devil May Cry 5 an. Auch dort gäbe es haufenweise Mikrotransaktionen, einen vergleichbaren Aufschrei hat es aber nicht gegeben.

Auch technisch ist das Spiel bei vielen Spielern durchgefallen. Die schwache Performance wurde von manchen dadurch ausgeglichen, indem sie gezielt NPCs in Städten und Dörfern töteten. So stieg die FPS-Zahl leicht.

