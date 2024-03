Dragon’s Dogma 2: Neues Spiel starten, ohne den Spielstand zu löschen – Wir verraten euch, wie das auf dem PC geht

Wann dieses Feature kommen wird, ist jedoch unklar. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit zum Beispiel damit vertreiben: Illusionist freischalten – So bekommt ihr den Trickster in Dragon’s Dogma 2

Wir haben den Tipp von Erzkanzler gleich auf dem PC ausprobiert und können bestätigen: Das funktioniert! Wir haben also, wie im oben verlinkten Guide von uns beschrieben, unter dem Steam-Ordner „userdata“ nach dem Ordner „2054970“ gesucht und die Dateien im Ordner „win64_save“ an einen sicheren Ort verschoben.

Was ist das Problem? In Dragon’s Dogma 2 könnt ihr aktuell nur einen Speicherstand anlegen. Dieses Save Game wird durch euer manuelles Speichern und die regelmäßigen automatischen Speicherungen aktualisiert. Solange es diesen Speicherstand gibt, könnt ihr keinen zweiten Durchlauf starten.

