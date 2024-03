Ein Quest-Typ in Dragon’s Dogma 2 frustriert Spieler, ist schon in MMORPGs super unbeliebt

Zurzeit regt ein Quest-Typ in Dragon’s Dogma 2 viele Spieler auf. Weil diese Missionen nicht richtig funktionieren, frustrieren und nerven sie einfach nur.

Um welchen Quest-Typ geht es? Die einen lieben sie, die anderen hassen sie: Schleich-Missionen. In Spielen, die explizit darauf ausgelegt sind, können sie ein echter Genuss sein. Positive Beispiele sind etwa Dishonored, Hitman oder Thief.

Funktionieren diese Missionen aber schlecht, machen sie keinen Spaß. Oftmals finden sich diese Quests in Spielen, die überhaupt kein entsprechendes System eingebaut haben. In MMORPGs oder Shootern zum Beispiel. Oder auch in Singleplayer-Rollenspielen. Dragon’s Dogma 2 ist ein aktuelles Beispiel dafür.

Aktuell beschweren sich einige Spieler über das fehlende Schleich-System. Gerade, weil das Spiel an manchen Stellen entsprechende Quests einbaut.

In der Hauptquest muss geschlichen werden

Warum frustriert das Schleichen in Dragon’s Dogma 2? Wer die Hauptquest verfolgt, wird recht bald auf eine Schleich-Mission stoßen. Sprecht ihr in Vernworth mit Captain Brant und erklärt, dass ihr der echte Erweckte seid, bekommt ihr eine Reihe von Quests.

Eine davon trägt den Namen „Disa’s Plan“. Hierfür müsst ihr euch nach Mitternacht in das Schloss schleichen und im Arbeitszimmer der Königin Beweise stehlen. Auf dem Weg dorthin gibt es einige Wachen, an denen ihr euch vorbeischleichen müsst.

Wie der Reddit-User ThrowRA916952 im Subreddit festhält, reagierten die patrouillierenden Wachen kaum auf seine Anwesenheit. Er habe sogar seine reguläre Rüstung getragen und sich nicht als Wachsoldat verkleidet.

Während das Schleichen also kaum diesen Namen verdiente, und lächerlich einfach schien, reagierte die KI der Wachen dann aber doch noch. Im Gefängnis des Schlosses öffnete der User eine beliebige Tür und wurde plötzlich von den Wachen attackiert.

Daraufhin landete er in einer der Zellen. Ihm wurden alle Gegenstände abgenommen – ausgerechnet der passende Zellenschlüssel blieb aber im Inventar. So ließ sich die Tür bequem öffnen und aus der Zelle spazieren. Die Wachen reagierten abermals nicht.

ThrowRA916952 nennt das System „lächerlich schlecht“. Es sei für ihn sogar die schlechteste Quest, die er je in einem Spiel absolviert habe. Mit seinen Erlebnissen ist er nicht allein.

Was denken andere Spieler? Unter dem Post des Users meldet sich ein anderer Spieler namens Actual-Plane8886 zu Wort. Er schreibt: „Ich war auch verwirrt. Die Wachen haben zwei Minuten lang nicht auf mich reagiert, dann plötzlich haben sie mich brutal mit ihren Schwertern angegriffen.“

Wenn man doch einmal erwischt wird, schlägt der User Weird_Excuse8083 folgendes vor: „Lauf einfach weiter. Dann kehr zurück, wo du hinmusstest, und beende die Quest. Das habe ich jedes Mal gemacht, wenn ich erwischt wurde, und ich kam nie in Gefängnis.“

Blackarm777 versteht hingegen nicht, warum Capcom sich überhaupt dazu entschieden hat, Schleich-Missionen einzubauen, wenn es doch so „halbherzig“ ist.

Das Schleichen in Dragon's Dogma 2 gehört sicher nicht zu den Stärken des Spiels. Habt ihr die entsprechenden Missionen bereits gespielt? Wie waren eure Erfahrungen damit?