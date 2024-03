Dragon’s Dogma 2: Das Läuten zur Ruhe – So findet ihr Oskar und startet seine Quest

Was sollte ich beachten? Auf eurer Reise könnte Oskar das Zeitliche segnen, solltet ihr nicht gut auf ihn aufgepasst haben. Es ist also gut, wenn ihr einen Lazarusstein bei euch habt, um eure Reise fortzusetzen.

Besiegt die Plagegeister und folgt Oskar in die Festung. Es warten weitere Feinde auf euch. Habt ihr diese auch besiegt, erreicht ihr irgendwann einen Raum mit einem Buch und einer Glocke. Hier endet eure Reise. Oskar wird sich bedanken und euch belohnen – so endet die Quest.

Wie starte ich die Quest? Um die Quest „Das Läuten zur Ruhe“ zu starten, müsst ihr Oskar an dem von uns markierten Ort (unten auf der Karte) treffen. Der Ort befindet sich nordöstlich von Ruhestadt. Folgt der großen Straße Richtung Westen, bis ihr an einer Gabelung ankommt, von dort aus nehmt ihr dann die nördliche Route.

In Dragon’s Dogma 2 könnt ihr die Quest „Das Läuten zur Ruhe“ abschließen, um euch Gold, einen Schlüssel sowie Zugang zu einer Waffe zu verschaffen. Wie ihr die Quest startet und was ihr tun müsst, erfahrt ihr hier.

