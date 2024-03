Dragon’s Dogma 2: Dullahan besiegen – So löst ihr die Quest „Bis dass der Tod uns scheidet“

Dullahan ist ein sehr mächtiger, untoter Gegner. Er greift mit seiner Sichel bzw. dem Schwert an und teilt dadurch viel Schaden aus. Steht ihr in Reichweite dieser Angriffe, solltet ihr sie blocken, ausweichen oder weglaufen.

Wie besiegt man Dullahan? Der Bossgegner gleicht einem kopflosen Reiter. Den Kopf trägt er nämlich in der einen Hand, während er in der anderen eine Sichel hält, mit der er kämpft.

Um welche Quest geht es? „Bis dass der Tod uns scheidet“ ist eine Nebenquest in Dragon’s Dogma 2. Ihr findet sie in der Stadt Vernworth, im Adelsviertel.

