Die 5 besten Isekai-Anime, die jeder Fan gesehen haben sollte

Sword Art Online und Co sind beliebt wie eh und je. Doch gibt es noch andere Isekai-Anime, die man unbedingt gesehen haben sollte? Wir stellen euch 5 davon vor.

Anime gibt es inzwischen unzählige – selbst wenn man nach einzelnen Genres sucht. Heute wollen wir einen Blick auf das Isekai-Genre werfen und euch einige Anime-Perlen vorstellen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Denn gerade hier auf MeinMMO, wo viele Fans von dem Konzept eines „Sword Art Online“ fasziniert sind, findet die Idee alternativer Welten großen Anklang.

Daher stellen wir euch hier 5 Top-Anime aus dem Genre Isekai vor.

Was ist Isekai?

„Isekai“ ist japanisch und steht für „andere Welt“. Im Laufe der letzten Jahre ist daraus ein eigenes Genre im Bereich Anime und Manga geworden. Die Grundidee ist zumeist ähnlich: Einer oder mehrere Protagonisten werden von der Realität in eine andere Welt, zumeist mit Fantasy-Setting, transportiert. Sie besitzen dabei in aller Regel aber noch ihr Wissen aus der modernen Welt.

Re:ZERO -Starting Life in Another World-

Alternative Namen: Re:Zero, Re: Life in a different world from zero, Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu

Genre: Drama, Fantasy

Episoden: 51 (2 Staffeln)

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Gerade noch auf dem Weg zum Supermarkt, plötzlich auf dem Marktplatz einer Fantasy-Welt – so ergeht es Subaru. Und es kommt noch besser: Kurz nach der Ankunft läuft er auch noch der Schönheit Emilia über den Weg, in die er sich sogleich verguckt. Doch die Glückssträhne hält nicht lange an. Denn während er Emilia zu helfen versucht, wird Subaru aus heiterem Himmel auf brutale Art und Weise getötet. Anstatt einfach zu sterben, reist er jedoch in der Zeit zurück und befindet sich wieder in seiner Ausgangsposition.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was man von Re:Zero erwarten sollte: Der Anime verbindet die klassischen Isekai-Zutaten wie Fantasy und bunte Charaktere mit einigen Elementen aus Zeitschleifen. Da der Protagonist bei einem Tod immer mehrere Tage „zurückversetzt“ wird, wiederholen sich einige Segmente, geben aber stets neue Einblicke und zeigen auch die Verzweiflung wunderbar, die damit einhergeht.

Allerdings sollte man beachten, dass Re:ZERO in manchen Belangen deutlich düsterer und erwachsener ist als andere Isekai. Seelische und körperliche Grausamkeiten kommen gerade gegen Ende der ersten Staffel häufiger vor und verleihen der Handlung eine Schwere, die vielleicht nichts für eine „lockere Abendunterhaltung“ ist.

Saga of Tanya the Evil

Alternative Namen: Youjo Senki, The Military Chronicles of a Little Girl

Genre: Action, Fantasy

Episoden: 13

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Tanya Degurechaff scheint äußerlich nicht gerade die perfekte Soldatin abzugeben – vor allem, weil sie noch ein Kind ist. Doch ihr magisches Können und ihr strategisches Kalkül haben rasch die Militär-Akademie auf sie aufmerksam werden lassen. In einer alternativen Variante von Europa zu Zeiten des ersten Weltkrieges versucht Tanya ihrem Land zum Sieg zu verhelfen – und gleichzeitig dabei zu belegen, dass es „Gott“ gar nicht gibt. Denn nur diesem Wesen hat sie zu verdanken, dass Tanya in dieser Welt überhaupt existiert, da sie eigentlich aus dem modernen Japan stammt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was man von Saga of Tanya the Evil erwarten sollte: Auf dem Papier klingt „Weltkrieg in Europa mit Magie“ ein bisschen albern, doch nach der ersten Episode dürfte man eines Besseren belehrt sein. Saga of Tanya the Evil überzeugt durch bild- und sound-gewaltige Szenen, grandiose Action und genau die richtige Menge Dramatik.

Dabei balanciert der Anime auf einer interessanten Linie. Als Zuschauer ist man sich niemals ganz sicher, ob man für oder gegen Tanya sein soll – denn ihre berechnende, skrupellose Art ist kaltherzig, aber effizient.

GATE

Alternative Namen: Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Takakaeri, Gate: Thus the JSDF Fought There!

Genre: Action, Abenteuer, Fantasy

Episoden: 24 (2 Staffeln)

Stream verfügbar auf: Aniverse (Amazon Prime Channel)

Als eine Manga-Convention in Tokio stattfindet, geschieht etwas Sonderbares: Ein großes Tor erscheint in der Stadt. Fantastische Wesen wie Orcs, niedere Dämonen und Ritter stürmen das Portal und stürzen Tokio ins Chaos – für einige Stunden. Denn schon nach kurzer Zeit werden die Kreaturen von der japanischen Verteidigungsarmee vernichtend geschlagen. Jetzt stößt die Armee selbst durch das „Gate“ und versucht einen Außenposten in dieser fremden Welt zu errichten, Kontakt zu den Bewohnern aufzunehmen und vielleicht Handel mit bisher unbekannten Waren zu treiben.

Der Offizier Youji Itami steht dabei im Zentrum der Handlung und schließt erste Kontakte mit den Bewohnern, die von den politischen Implikationen dieses Portals, hinter dem eine Übermacht wartet, ebenfalls überfordert sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was man von GATE erwarten sollte: GATE mischt traditionelle Fantasy mit modernen Militär-Taktiken und entsprechenden Kriegsgerät. Eine auf den ersten Blick vielleicht unpassende Mischung, die aber rasch eine ganz eigene Faszination entwickelt. Auch wenn manche der Charaktere – wie die Goth-Lolita – ein wenig klischeehaft wirken, können die Persönlichkeiten der Protagonisten doch überzeugen.

GATE stand ein wenig in der Kritik, weil es aus Sicht einiger Kritiker japanische Militärpropaganda betreiben soll. Wenn man sich davon jedoch nicht beirren oder stören lässt, ist GATE spannend und verfolgt ein Konzept, das im Isekai-Bereich bisher einzigartig ist.