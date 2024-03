18 Anime kommen neu auf Netflix, einer davon hat sogar einen Oscar gewonnen

Netflix hat bereits in den vergangenen Monaten einige neue Anime ins Programm aufgenommen. Darunter befinden sich beispielsweise der Sci-Fi-Geheimtipp Pluto und die neusten Folgen von One Piece . Daneben gibt es weitere bekannte Anime-Serien wie Naruto oder Ghibli-Filme wie Chihiros Reise ins Zauberland schon länger im Programm.

One Piece: Was wurde eigentlich aus Enel? So geht es dem Donnergott heute

Es könnte sein, dass es dabei nicht bleiben wird. In Japan sollen noch One Piece Film Red, Jujutsu Kaisen (Staffel 1) und Black Clover (Staffel 1-4) folgen (via Twitter ). Hier steht eine Bestätigung für Deutschland bislang noch aus.

The Boy and the Heron

Der Trailer beweist, was für tolle Animationen euch in „Der Junge und der Reiher“ erwarten:

