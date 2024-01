Der neueste Ghibli-Film hat das geschafft, was noch keinem Anime gelungen ist

Gestern, am 7. Januar 2024, fanden die 81. Golden Globes in Los Angeles statt. Dabei holten sich große Kinofilme wie „Oppenheimer“ oder „Barbie“ einen Award. Doch erstmals schaffte es mit „Der Junge und der Reiher“ auch ein Anime, einen Preis nach Hause zu holen.

Was hat der Film geschafft? Im Jahr 2007 wurde die Kategorie „Bester Animationsfilm“ bei den Golden Awards eingeführt und an Cars vergeben. All die Jahre darauf holten sich immer wieder Animationsfilme den Titel – doch kein einziger Anime.

Bis auf gestern: Da schaffte es erstmals mit Der Junge und der Reiher von Meisterregisseur Hayao Miyazaki ein Anime einen Golden Globe Award zu gewinnen.

Hier seht ihr einen Trailer zu Der Junge und der Reiher:

Damit setzte sich der Anime gegen folgende andere Nominierte der Kategorie „Bester Animationsfilm“ durch:

Elemental,

Spider-Man: Across the Spider-Verse,

The Super Mario Bros Movie,

Suzume,

Wish

Was ist der Junge und der Reiher für ein Anime? In Der Junge und der Reiher (im Originaltitel: Kimi-tachi wa dou ikiru ka) reist ein Junge gemeinsam mit einem sprechenden Reiher in eine wundersame Welt. Dort erhofft er sich, seine verstorbene Mutter wiederzusehen.

Der Anime stammt von Regisseur Hayao Miyazaki, der für große Meisterwerke, wie Mein Nachbar Torotoro oder Chihiros Reise ins Zauberland bekannt ist. Ursprünglich wollte er nach Wie der Wind sich hebt im Jahr 2013 in den Ruhestand gehen, kehrte jedoch für Der Junge und der Reiher zurück.

Mehr zu den Golden Globes 2024 könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen: Verstörender Sci-Fi-Film mit Emma Stone triumphiert über Barbie: Die Gewinner der Golden Globes 2024 bieten mindestens einen Meilenstein

Seit dem 4. Januar 2024 könnt ihr Der Junge und der Reiher auf der großen Kinoleinwand anschauen. Der Film geht 124 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob der Anime das Richtige für euch ist, findet ihr hier noch eine spoilerfreihe Film-Review von MeinMMO-Autor CWaldboth, der euch erklärt, was den Anime so gut macht: Der neue Ghibli-Film ist ein rätselhaftes Meisterwerk, das kein Anime-Fan verpassen sollte