Die wichtigsten Anime aus dem Jahr 2024 auf einen Blick. MeinMMO zeigt euch, was dieses Jahr noch an tollen Anime erscheinen wird.

In den letzten Jahren haben Anime-Fans jede Menge erstklassige Serien erhalten und auch das Jahr 2024 scheint jetzt schon ein richtiger Kracher zu sein. Damit ihr den Überblick behaltet, was alles noch in diesem Jahr auf euch zukommt, haben wir hier eine Liste erstellt und die wohl wichtigsten und bedeutsamsten Anime-Releases in diesem Jahr zusammengestellt.

Die Liste ist dabei nach den unterschiedlichen Quartalen sortiert – denn neue Serien starten in aller Regel immer zum Beginn eines Quartals und laufen dann über 3 oder 6 Monate; in seltenen Fällen auch länger.

Beachtet zusätzlich, dass diese Liste regelmäßig aktualisiert wird, da noch nicht alle Anime-Releases des Jahres bekannt sind. Es lohnt sich also, immer wieder vorbeizuschauen und zu entdecken, was es noch an spannenden Anime-Serien in diesem Jahr gibt.

Anime in der Winter-Saison 2024 (Januar ’24 – März ’24)

Delicious in Dungeon

Stream verfügbar auf: Netflix

Worum geht’s? Nach einem herben Rückschlag im Kampf gegen einen Drachen, weil man nicht genug gegessen hatte, beschließt die Heldengruppe etwas zu ändern. Ab jetzt wird immer mit vollen Bäuchen gekämpft und daher auch das Tabu gebrochen, die Monster des Dungeons zu leckeren Nahrungsmitteln zu verarbeiten …

Mashle: Magic & Muscle Season 2

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Worum geht’s? In einer Welt voller Magier ist Mash Burnedead ein Außenseiter – er kann nicht zaubern. Stattdessen schwört er auf seine Muskelkraft und bewirkt damit “Magisches”. In der zweiten Staffel müssen er und seine Freunde beweisen, wie gut sie zusammenhalten – denn an der Magierakademie hat er sich inzwischen ungewollt viele Feinde gemacht.

Metallic Rouge

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Worum geht’s? Menschen und Androiden leben in friedlicher Koexistenz, doch das ist bedroht. Das Androiden-Mädchen Rouge wird mit ihrer Partnerin Naomi auf den Mars geschickt, um einen Komplott zu verhindern und 9 künstliche erschaffene Menschen zu ermorden, die der Regierung im Weg stehen.

Solo Leveling

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Worum geht’s? Vor zehn Jahren öffnete sich ein Tor, das die reale Welt mit einem Reich voller Monster verbindet. Einige Menschen mit besonderen Fähigkeiten ziehen aus, um als Jäger diese Bestien zu jagen – darunter auch Sung Jin-Woo, der allerdings als schlechtester Jäger überhaupt gilt. Doch ihm bleibt keine Wahl, wenn er die medizinische Versorgung seiner Mutter sichern will …

The Apothecary Diaries

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Worum geht’s? Die noch andauernde erste Staffel erzählt, wie die einstmals entführte Maomao sich nun am Palast des Kaisers schlägt. Als persönliche Dienstmagd des vermeintlichen Eunuchen Jinshi hilft sie vor allem bei der Aufklärung von Verbrechen und mysteriösen Vorfällen, die sich fast immer mit ein wenig medizinischer Kunde erklären lassen.

The Witch and the Beast

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Worum geht’s? Das ungleiche Paar aus Guidea, dem wilden Mädchen mit langen Fangzähnen und Ashaf, dem Mann mit einem Sarg auf dem Rücken, zieht aus, um Hexen auf der ganzen Welt zu vernichten und die Bewohner von den Flüchen zu befreien – doch viele sehen die Hexen inzwischen als ihre Heilsbringer an und verkennen die Lage, in der sie sich befinden.

Anime in der Frühling-Saison 2024 (April ’24 – Juni ’24)

Black Butler: Public School Arc

Stream verfügbar auf: Noch unbekannt.

Worum geht’s? Die neuste Staffel der Fantasy-Mystery-Serie bringt den jungen Ciel Phantomhive an eine Schule, bei der sich sonderbare Vorfälle häufen. Mit an seiner Seite ist der dämonische Sebastian Michaelis, der ihm bei der Untersuchung hilft – und darauf wartet, endlich die Seele von Ciel für sich beanspruchen zu können.

Demon Slayer: Hashira Training Arc

Stream verfügbar auf: Noch unbekannt.

Worum geht’s? Nachdem es Tanjiro gelang, das Dort der Schwertschmiede zu beschützen und gleichzeitig eine Verwandlung bei seiner Schwester Nezuko zu beobachten, steht bereits das nächste Abenteuer an. Doch die Dämonen nehmen immer mehr Notiz von Tanjiro und seiner Schwester – und so entfesselt sich um ihn herum einmal mehr das Chaos verheerender Angriffe.

Kaiju No. 8

Stream verfügbar auf: Noch unbekannt.

Worum geht’s? Riesengroße Bestien, die “Kaijuu” greifen Japan regelmäßig an und werden von Verteidigungs-Corps vernichtet. Im Anschluss kommen die Cleaner, um die Reste der Leiche zu beseitigen. Kafka Hibino wollte immer bei der Verteidigung helfen, versinkt allerdings gerade in einem mittelmäßigen Leben. Das ändert sich jedoch, als er von einem Kaijuu mit einem Virus infiziert wird …

Konosuba: God’s Blessing on This Wonderful World! Season 3

Stream verfügbar auf: Noch unbekannt.

Worum geht’s? Als Kazuma starb, durfte er eine Sache bei seiner Wiedergeburt mit in eine Fantasy-Welt nehmen – und er wählte die Göttin, die ihm begegnete. Inzwischen besteht seine Gruppe aus unfähigen und doch liebenswerten Charakteren, die allerhand Unsinn erleben und vor Inkompetenz nur so strotzen. Wie auch schon bisher üblich, dürfte die Geschichte kaum einen roten Faden haben – aber trotzdem mit jeder Folge unterhalten und das Isekai-Genre ordentlich parodieren.

Mushoko Tensei: Jobless Reincarnation Season 2 – Part 2

Stream verfügbar auf: Noch unbekannt.

Worum geht’s? Der zweite Teil der zweiten Staffel. Rudeus hat noch immer mit seinen ganz eigenen Problemen zu kämpfen, während die Zeit nach seiner Wiedergeburt in der Fantasy-Welt immer mehr voranschreitet. Obwohl seine Kräfte wachsen, fällt es ihm immer schwerer, die Menschen beisammenzuhalten, die ihm etwas bedeuten.

That Time I Got reincarnated as A Slime Season 3

Stream verfügbar auf: Noch unbekannt.

Worum geht’s? Die Stadt und damit das Reich des Schleims Rimuru wächst immer weiter an – doch das bringt neue Konflikte hervor. Nicht jeder ist von der Idee begeistert, dass ein Königreich der Monster zunehmend an Macht gewinnt. Und so kommt es einmal mehr zu Konflikten, in denen Rimuru und seine Verbündeten durch Politik und direkte Konfrontation beweisen müssen, dass sie ihren Platz in der Welt verdient haben.

The Irregular at Magic High School Season 3

Stream verfügbar auf: Noch unbekannt.

Worum geht’s? Im 21. Jahrhundert ist Magie nicht länger ein Hirngespinst, sondern Realität und durch Technik durchführbar. Die beiden Geschwister Tatsuya und Miyuki werden ganz unterschiedlich eingestuft. Doch obwohl Tatsuya von allen belächelt wird, steckt deutlich mehr in ihm, als der erste Blick offenbart – und gerade wenn es um seine Schwester geht, dann kennt er kein Halten.

Anime in der Sommer-Saison 2024 (Juli ’24 – September ’24)

Tower of God Season 2

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Worum geht’s? Auf der Suche nach seiner geliebten Rachel versucht Bam immer weiter den Turm zu erklimmen, an dessen Spitze die Erfüllung seines Wunsches wartet. Doch während er die Etagen langsam aufsteigt, wird die Anzahl der Teilnehmer und Überlebenden zunehmend geringer – und auch die Loyalitäten seiner Freunde werden infrage gestellt.

Anime in der Herbst-Saison 2024 (Oktober ’24 – Dezember ’24)

Dragon Ball Daima

Stream verfügbar auf: Noch unbekannt.

Worum geht’s? Zum 40. Geburtstag von Dragon Ball gibt es eine neue Staffel mit brandneuer Geschichte. Son Goku und Co. werden dabei wieder in ihre kindliche Gestalt zurückversetzt und müssen einige neue Abenteuer bestreiten – das dürfte so manchen Fans eine nostalgische Reise in die Vergangenheit bescheren.

Anime im Jahr 2024, noch ohne konkretes Datum

Abgesehen von den oben erwähnten Highlights, gibt es auch ein paar Serien, die noch kein konkretes Release-Datum haben, aber noch im Jahr 2024 erscheinen sollen.

Atri: My Dear Moments

Stream verfügbar auf: Noch unbekannt.

Worum geht’s? Der Meeresspiegel ist gestiegen und fast die ganze Welt geflutet. Nachdem Natsuki seine Mutter und ein Bein bei einem Unfall verlor, will er eigentlich nur in Frieden abgeschieden leben. Doch im Labor seiner Mutter findet er Atri – ein Roboter-Mädchen, das seine letzte Mission ausfüllen will. Atri beschließt, ihr zu helfen – und die beiden erfahren mehr über den jeweils anderen.

Bleach: Thousand-Year Blood War – The Conflict

Stream verfügbar auf: Noch unbekannt.

Worum geht’s? Der dritte Teil der Neuauflage von Bleach führt den Kampf zwischen Shinigami und Quincy in die entscheidende Phase. Ichigo muss sein neu erlerntes Können einsetzen, um das Reich der Shinigami und das Leben seiner Freunde zu retten.

Oshi no Ko Season 2

Stream verfügbar auf: Noch unbekannt.

Worum geht’s? Als Sohn des ermordeten Superstars Ai Hoshino, versucht Aqua weiterhin den Mörder seiner Mutter zu finden, um grausame Rache zu üben. Parallel dazu hilft er seiner Schwester Ruby, den eigenen Traum zu erfüllen, um als Idol richtig durchzustarten.

Suicide Squad Isekai

Stream verfügbar auf: Noch unbekannt.

Worum geht’s? In der von Kriminalität gezeichneten Stadt Gotham wird das Suicide Squad einmal mehr zusammengerufen. Denn ein Tor in eine fremde Welt hat sich geöffnet – und die Welt wartet auf Eroberung. Harley Quinn und ihre Begleiter machen sich auf, um auch diese sonderbare Welt, diese “Isekai-Welt” voller Schwerter und Magie, zu erobern.

Damit haben wir die größten Anime des Jahres 2024 abgedeckt, wenngleich sich die Liste im Laufe des Jahres sicher noch erweitern wird, sobald neue Highlights angekündigt oder während einer Saison offenbart werden.

Seid ihr der Meinung, dass noch ein weiterer Anime in diese Liste gehört? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, dann nehmen wir ihn vielleicht mit auf.