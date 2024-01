5 Anime, die auch auf Deutsch richtig gut sind

Gute Anime auf Deutsch – das gibt es gar nicht. Oder etwa doch? Wir zeigen euch 5 Anime, die auch auf Deutsch richtig stark sind.

Wenn es um Anime geht, dann sind die Fans in zwei große Lager gespalten. Die eine Gruppe schwört darauf, dass es gute Anime nur im japanischen Original mit Untertiteln gibt. Die andere Hälfte kann mit „japanischen Quietsche-Stimmen“ überhaupt nichts anfangen und schaut daher lediglich vollständig deutsche Übersetzungen.

Doch Anime-Übersetzungen stehen oft in der Kritik – und häufig zu Unrecht. Inzwischen sind die deutschen Fassungen von vielen Serien richtig gut und eine echte Alternative zum japanischen Original.

Wir stellen euch daher 5 Anime (Serien und Filme) vor, die auch im Deutschen eine richtig starke Synchronisation bekommen haben – das ist auch perfekt für alle, die sich an das Medium Anime erst herantasten wollen.

Dusk Maiden of Amnesia

Deutscher Titel: /

Genre: Mystery, Romanze, Horror, Drama

Episoden: 12

Deutscher Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter verfügbar, nur als Kauf erhältlich.

Die Seikyou-Privatakademie wurde auf dem Gelände einer alten Schule errichtet. Es ranken sich viele Legenden um unheimliche Vorfälle und Geschichten aus der Vergangenheit – wie etwa die Schülerin Yuuko, die im Keller der alten Schule verstarb und jetzt als Geist in der Schule gefangen ist.

Weil sie kaum noch Erinnerungen an ihre sterbliche Zeit hat, versucht sie die Schüler des Okkultismus-Clubs auf sich aufmerksam zu machen und schafft es bei Teiichi Niiya, der mit ihr reden und interagieren kann. Zusammen mit zwei weiteren Mitschülern versuchen sie, die Rätsel der Schule zu lüften und dabei mehr über Yuukos Vergangenheit zu erfahren und herauszufinden, wie sie damals wirklich verstarb.

Death Parade

Deutscher Titel: /

Genre: Drama, Spannung

Episoden: 12

Deutscher Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter verfügbar, nur als Kauf erhältlich.

Nach dem Tod geht es für Menschen in den Himmel oder die Hölle. Doch es gibt einige Ausnahmen. Wenige Ausgewählte, die zum gleichen Zeitpunkt sterben, kommen nach Quindecim – eine besondere Bar, in der Verstorbenen auf ihren Seelenrichter Decim treffen. Sein Urteil entscheidet letztlich, ob es für die Betroffenen in die Hölle oder den Himmel geht.

Das Urteil wird durch ein häufig grausames Spiel entschieden – in dem es gar nicht unbedingt um Sieg oder Niederlage geht, sondern darum, den wahren Kern einer Person ans Tageslicht zu bringen.

Doch sind die Regeln von Decim wirklich fair, um Menschenleben zu beurteilen? Er beginnt, seine eigenen Moralvorstellungen infrage zu stellen, als er mit einer schwarzhaarigen Frau konfrontiert wird, die unter Amnesie leidet und ihm für eine Weile in der Bar aushelfen soll.

Neon Genesis Evangelion

Deutscher Titel: /

Genre: Action, Drama, Sci-Fi

Episoden: 26

Deutscher Stream verfügbar auf: Netflix (neue Synchro)

Im Jahr 2015 wird Neo Tokyo von Engeln angegriffen. Riesengroße, sonderbare Monster, die Zerstörung in der ganzen Stadt säen. Dem entgegen stehen die sogenannten „EVA“-Einheiten – riesengroße, scheinbare Maschinen, die von Jugendlichen gesteuert werden müssen, deren Hirnwellen sich mit den sonderbaren Robotern synchronisieren.

Auch der junge Shinji Ikari, dessen Vater EVA-Projekt leitet, wird dazu auserkoren, als Pilot einer solchen Einheit zu dienen. Doch der ohnehin schon skeptische Shinji kommt mit dem Druck dieser Aufgabe nicht zurecht. Während die Engel immer intelligenter und effizienter werden, muss Shinji selbst mit immer mehr Problemen zurechtkommen – nicht nur aus seinem sozialen Umfeld, denn Stück für Stück offenbart sich ihm auch die Wahrheit des EVA-Projekts und der Engel.

Falls ihr die Wahl habt, empfehlen wir hier die Original-Synchronisation aus dem Jahr 2004 zu nehmen. Die Serie wurde inzwischen ein weiteres Mal synchronisiert, die Übersetzung weist in der neueren Fassung jedoch einige, wenn auch nur kleine, Kritikpunkte auf.

Your Name.

Deutscher Titel: Your Name. – Gestern, heute und für immer

Genre: Drama

Episoden: 1 (Film)

Deutscher Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Die auf dem Land lebende Mitsuha sehnt sich nach der Großstadt. Das verschlafene Leben in ihrem Dorf mit alten Traditionen und wenig Abwechslung ödet sie an. Ganz anders geht es Taki, der in Tokyo lebt und dem vielen Stress in der Großstadt nur zu gerne zu entfliehen versucht.

Die beiden Träume erfüllen sich unerwartet, als Taki und Mitsuha feststellen, dass sie gelegentlich ihre Körper tauschen und die Rolle des jeweils anderen übernehmen – was für ziemlich viel Chaos sorgt.

Nach einigen Tagen versuchen die beiden dann, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen und beschließen, sich treffen zu wollen. Doch das gestaltet sich als gar nicht so einfach, da die Erinnerungen an den jeweils anderen nach dem Aufwachen sofort verblassen …

A Silent Voice

Deutscher Titel: /

Genre: Drama

Episoden: 1 (Film)

Deutscher Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter verfügbar, nur als Kauf erhältlich.

Shouya Ishida bezahlt für seine Sünden. Er hat neben der Schule hart gearbeitet und all seinen Besitz verkauft, um die Schulden bei seiner Mutter zu bezahlen und sich dann umzubringen.

Doch im letzten Augenblick nimmt er von diesem Plan Abstand und versucht, die Fehler aus seiner Vergangenheit auf andere Weise auszubessern. Denn als Kind hatte er die gehörlose Mitschülerin Shouko Nishimiya gemobbt und dafür gesorgt, dass sie letztlich die Schule verlassen musste.

Als das Mobbing aufflog, wurde Shouya selbst zum Opfer und fristet seither ein zurückgezogenes Leben ohne Freunde und schafft es nicht einmal mehr, Fremden ins Gesicht zu schauen.

Jetzt trifft er Shouko bei einem Kurs für Gebärdensprache zufällig wieder – und versucht, sich bei seinem einstigen Opfer zu entschuldigen. Eine Situation, die auch für Shouko, ihre Familie und das Umfeld der damaligen Schulklasse gar nicht so einfach zu verarbeiten ist …

Das sind natürlich nur ein paar Beispiele für gute deutsche Synchronisationen – es gibt noch viele weitere. Kennt ihr Anime-Serien oder -Filme, die euch auf Deutsch vollkommen überzeugt haben? Dann erzählt uns doch davon in den Kommentaren.