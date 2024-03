Ein Anime auf Netflix erinnert mich an Blade Runner und hat mich zu jeder Sekunde gefesselt

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Ähnlich wie bei Das Schweigen der Lämmer spricht Gesicht mit diesem Roboter, um Einsicht in den möglichen Täter zu bekommen. Außerdem scheint auch in der Vergangenheit von Gesicht eine versteckte Geschichte zu schlummern.

Pluto beschäftigt sich den größten Teil der Zeit mit Gesicht und seinen Ermittlungen. Diese sind von Anfang an spannend, weil Gesicht all die vorher erwähnten Themen repräsentiert und gleichzeitig ein guter Ermittler ist, dem man sehr gerne folgt.

Pluto stellt sich einer ähnlichen Kernfrage wie auch Westworld oder Blade Runner: Wie menschlich sind Roboter und welche Rechte sollten sie haben. Was ich dabei besonders mochte, dass neben aktiv gestellten Fragen sich auch subtile Dinge damit beschäftigen. Roboter adoptieren Kinder, heiraten und wollen in den Urlaub fahren. Dabei stellte ich mir oft die Frage: Ist das jetzt ein Mensch oder ein Roboter?

