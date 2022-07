Ihr solltet eure Nintendo Switch nächste Woche lieber nicht mit nach draußen nehmen

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Je weiter die Vorhersage entfernt, desto unsicherer sind die Temperaturen. Klar ist jedoch – der Sommer hat Deutschland in den nächsten Tagen voll im Griff und wenn ihr eurer Switch etwas Gutes tun wollt: Legt sie zu Hause in den Schatten und gönnt ihr etwas Ruhe von den hohen Temperaturen.

Entdeckt ihr zudem Staub in den Lüfterrillen, reinigt die Lüfter vorsichtig. Am besten eignet sich dafür ein Staubsauger mit Aufsätzen, welche die Saugkraft reduzieren und gleich mit einem Pinsel kommen. Passendes Zubehör findet ihr in unserem Artikel zur Lüfter-Reinigung der PS5 .

Wollt ihr eure Switch mit an den Strand nehmen und bei hohen Temperaturen ein paar Runden Mario Kart in einem Eis-Level drehen, kann es sein, dass eure Konsole streikt – vielleicht sogar beschädigt wird.

Deutschland schlittert in die nächste Hitzewelle und bekommt es in den nächsten Tagen sowie nächste Woche mit hohen Temperaturen zu tun. Eure Nintendo Switch solltet ihr dann zu Hause lassen.

