YouTuber steckt Gaming-PC in ein Aquarium – Doch warum geht der Computer nicht kaputt?

Ein YouTuber hat einen besonderen Gaming-PC gebaut. Denn die Hardware steckt in einem Aquarium. Doch müsste die Hardware bei der ganzen Flüssigkeit nicht kaputtgehen?

Hardware und Wasser sind normalerweise große Gegner. Kommt Technik mit Wasser in Berührung, dann hat das meistens einen Kurzschluss und kaputte Hardware zur Folge und ihr könnt neue Geräte kaufen.

Ein YouTuber hat jetzt einen Computer in ein Aquarium gesteckt bzw. um einen Gaming-PC ein Aquarium verbaut. Doch wieso geht die Hardware bei der ganzen Flüssigkeit nicht kaputt?

Flüssigkeit sorgt dafür, dass die Hardware gut gekühlt wird

Was genau hat der YouTuber gemacht? Der YouTuber hat im ersten Schritt einen normalen Gaming-PC gebaut. Dazu hat er alle bekannten Bauteile wie Prozessor, Grafikkarte und Arbeitsspeicher auf einem Mainboard montiert.

Anschließend hat er die Bauteile in einen Glasbehälter montiert und ein paar Zierobjekte eingefügt, wie man sie in Aquarien findet. Danach hat er die Flüssigkeit in den Behälter gegossen, der die Hardware bedeckt. Das gesamte Video könnt ihr euch auf Tiktok ansehen. Auch auf reddit findet ihr das Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Welche Flüssigkeit nutzt der YouTuber? Bei dem Fluid handelt es sich tatsächlich nicht um Wasser. Der YouTuber selbst erklärt, dass hier eine besondere Art von synthetischer Flüssigkeit zum Einsatz kommt, die er in den Glasbehälter füllt.

Normalerweise werden als Kühlflüssigkeit bei solchen Projekten Mineralöle, synthetische Öle oder FKW eingesetzt.

Bei der Flüssigkeit handelt es sich um ein Dielektrikum. Dielektrikum ist eine Isolationsflüssigkeit, die nur sehr gering elektrisch leiten kann. Die Flüssigkeit soll außerdem Korrosion verhindern und als Kühlmittel dienen.

Ein gutes flüssiges Dielektrikum sollte eine hohe thermische Stabilität und Trägheit gegenüber den verwendeten Baumaterialien haben, damit sich diese nicht auflösen. Nichtentflammbarkeit, eine geringe Toxizität und gute Wärmeleitung sollte sie ebenfalls bieten.

Würde das Fluid leiten, dann müsste man bestimmte Teile der Hardware wie den Prozessor oder die Grafikkarte noch zusätzlich isolieren, was sehr aufwendig wäre.

Die Idee mit dem Aquarium ist nicht völlig neu: Der YouTuber ist übrigens nicht der erste User, der Hardware „unter Wasser“ setzt. Tatsächlich ist es vor allem in der IT eine gängige Methode, um große Geräte zu kühlen. So werden etwa Server oder Speichergeräte in Flüssigkeit gekühlt, um die Wärme besser ableiten zu können. Auch Labore setzten so eine Technik gerne ein.

Das ist der ausgefallenste PC, den ihr je gesehen habt – So wurde er gebaut

Die Community zeigt sich beeindruckt, vermisst aber die Fische

Wie reagiert die Community? Auf reddit diskutiert die Community angeregt über das kurze Video. Viele zeigen sich von dem Aufbau und dem finalen Ergebnis schwer beeindruckt.

Einige User vermissen allerdings die Fische. Ein paar erwidern jedoch, dass die Fische sich bei dem ganzen Geblinke und dem Gedrehe der Lüfter sicher nicht wohlfühlen und auf Dauer verrückt werden würden.

Einige erklären außerdem, dass eine Kühlung mit solcher Flüssigkeit bei der Wartung absolut keine Freude mache. So schreibt etwa ein User:

Interessanter Aufbau, aber der Umgang mit den Folgen der Mineralölkühlung ist ein Alptraum. Der gesamte PC ist ein Totalschaden. via reddit.com

Denn bei der Wartung setze sich die Flüssigkeit in allen Löchern und Öffnungen fest und verklebe die Bauteile. Wer so etwas baut, sollte sich daher im Klaren sein, mit welchem Aufwand er jedes Mal die Hardware reinigen oder warten müsse. Ein anderer User ergänzt, dass solche Flüssigkeit gerne Wärmeleitpaste auflöse (via reddit.com). Das würde die Kühlflüssigkeit verunreinigen.

Doch wer sagt, dass das Gehäuse nicht cool aussehen darf? MeinMMO stellt euch 7 PC Gehäuse vor, die richtig gut aussehen. Denn die Besitzer haben viel Zeit und Liebe in ihren Gaming-PC investiert.

7 schicke PC-Gehäuse, die euch garantiert neidisch machen