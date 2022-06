Season 4 von CoD Warzone startet übermorgen mit neuer Map – Alle Infos in 3 Minuten

Call of Duty: Warzone geht am 22. Juni um 18:00 Uhr in seine 4. gemeinsame Season mit CoD: Vanguard. Die Season bringt eine neue Map ins Spiel und ändert die große Map Caldera umfassend. Die wichtigsten Infos zum Start, Update und dem Content, findet ihr hier in der kurzen Übersicht.

Über die Live-Seasons bringt das kostenlose Battle Royale Call of Duty: Warzone regelmäßig neue Inhalte ins Spiel und sorgt so für frischen Wind im Shooter.

Aktuell stehen wir kurz vor der Season 4 / 2022, die voll im Zeichen der Map-Neuerungen steht. So gibt es eine komplett neue Map: Fortune’s Keep. Die soll ungefähr so groß sein wie Rebirth Island. Dazu kommen großzügige Änderungen auf Caldera.

MeinMMO fasst die Season für euch in dieser Schnell-Übersicht zusammen. Die Roadmap binden wir euch hier ein:

Warzone: Season 4 – Fortune’s Keep und Caldera-Kahlschlag

Was sind die Highlights der Season? Die Map-Neuerungen stehen im Mittelpunkt der Season 4:

Neue Map: Fortune’s Keep

Map-Rotation wird eingeführt

Anpassungen auf Caldera

Mit Fortune’s Keep bekommt Warzone eine zweite kleine Map, ungefähr in der Größe von Rebirth Island, womöglich etwas größer. Außerdem führt Warzone erstmals eine Map-Rotation ein – Rebirth und Fortune’s Keep werden beide im Spiel bleiben.

Wie die Map-Rotation abläuft, ist noch nicht im Detail geklärt. Zum Season-Start könnten beide Maps vorerst im Spiel bleiben. Spätestens zur Mid-Season soll Rebirth jedoch erst mal kurz verschwinden.

Auch für Fans von Caldera hat die Season 4 Neuerungen auf Lager. Es gibt viele neue Mikro-Schauplätze, um die Map zu füllen und die Vegetation auf der Insel soll um 50 % reduziert werden. Über ein Dutzend der bekannten Schauplätze sollen zudem angepasst werden.

Für einen Schwung Nostalgie kommt übrigens der beliebte Schauplatz „Storage Town“ zu Caldera. Mehr über die Anpassungen auf Caldera findet ihr hier.

Einen Ausblick auf die neue Map Fortune’s Keep findet ihr bei uns im Video:

Was passiert zum Season-Start? Neben den Anpassungen bei den Maps, kündigte Warzone weitere Inhalte an:

Frischer Battle Pass mit 100 Stufen

LMG „UGM-8“ / MP „Marco 5“

Vertrag: Black Market Supply Run

In-Match-Event: Cash Extraction

Live-Event: Mercenaries of Fortune

Ausrüstung: EMP-Granate

Beutegeld-Modus: Golden Plunder

Wollt ihr mehr über den neuen Content der Season 4 wissen, dann schaut in unseren Artikel zur Roadmap vorbei. Hier erklären wir die einzelnen Punkte im Detail:

CoD Warzone zeigt Roadmap der Season 4 – Erfüllt größten Spielerwunsch mit neuer Karte

Was kommt später in der Season? Die Entwickler haben auch bereits einen kleinen Ausblick auf die Mid-Season 4 gegeben:

Armoured SUV Neues Fahrzeug mit Geschützturm und Nitro-Boost

2 weitere Waffen Ein Sturmgewehr und eine Nahkampfwaffe

Titanium Trails Neuer Version der beliebten Iron Trails

Zombies auf Rebirth? Keine Details, womöglich ein Event-Modus



Wollt ihr selbst noch einen Blick auf die Ankündigungen werfen, findet ihr den englischen Blog auf callofduty.com.

Mit der neuen Map-Rotation erfüllt Warzone einen großen Spielerwunsch. Nach der Ankündigung von Fortune’s Keep befürchteten viele Spieler, dass Rebirth komplett verschwindet.

Zusätzlich zu den genannten Anpassungen könnt ihr auch mit Änderungen bei der Waffen-Meta rechnen. In den letzten Seasons haben die Entwickler hier immer fleißig geschraubt – wir erwarten das auch wieder zum Start der Season 4.

Wir behalten die Entwicklungen genau im Auge und ändern unsere Liste mit den besten Waffen der Warzone so schnell es geht.