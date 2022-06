Glitch lässt euch in CoD Warzone die coolsten Skins auf alle Waffen schrauben – So geht’s

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Glitches können in Spielen manchmal unglaublich nerven. Bei diesem Glitch jedoch freuen sich die Spieler, dass sie Dark Aether nicht nur in Cold War ausstatten können. Vielen würden sich wünschen, dass sie sämtliche Skins auf alle Waffen anwenden könnten.

Generell gilt aber: Wollt ihr den Dark-Aether-Skin in Warzone glitchen, solltet ihr schnell sein. Es kann immer passieren, dass die Entwickler Patches in zukünftigen Updates einfügen, sodass der Trick dann nicht mehr funktioniert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Call of Duty: Warzone gehören Waffenskins dazu wie ungeschickte Manöver zu jedem Shooter . Spieler haben nun einen Glitch gefunden, mit dem ihr euch die besten Skins der 3 CoD-Spiele, die Warzone vereint, untereinander hin- und herschieben könnt.

Durch einen Glitch könnt ihr euch in Call of Duty: Warzone die coolsten Skins auf alle Waffen schrauben. Darunter sogar der Dark-Aether-Skin aus CoD: Cold War. Wie ihr den Glitch triggert, findet ihr hier auf MeinMMO.

Insert

You are going to send email to