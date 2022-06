Anti-Cheat von CoD Warzone trollt seit Monaten Cheater – Die schlagen jetzt auf neuer Map zurück

Call of Duty: Warzone hat Cheatern monatelang einen Strich durch die Rechnung gemacht und sie wahrlich getrollt, doch neuerdings häufen sich wieder Meldungen über unfaire Spieler, die den Spielspaß der anderen ruinieren.

Wie hat Warzone die Cheater getrollt? Ricochet, das Anti-Cheat-System von Call of Duty: Warzone, hat über Monate gute Arbeit geleistet und für ein großteils faires Spielerlebnis gesorgt. Einige der Anti-Cheat-Maßnahmen von CoD: Warzone kann man dabei durchaus als Trolling bezeichnen:

Disarm: Die Disarm- oder auf Deutsch „Entwaffnen"-Mechanik nimmt dem Cheater sofort alle Waffen weg und lässt ihn hilflos auf dem Schlachtfeld stehen.

Die Disarm- oder auf Deutsch „Entwaffnen“-Mechanik nimmt dem Cheater sofort alle Waffen weg und lässt ihn hilflos auf dem Schlachtfeld stehen. Damage Shield : Das Damage-Schild gewährt ehrlichen Spielern einen Schutzschild, welches den Schaden von Schüssen eines als Cheater identifizierten Spielers senkt.

: Das Damage-Schild gewährt ehrlichen Spielern einen Schutzschild, welches den Schaden von Schüssen eines als Cheater identifizierten Spielers senkt. Cloaking: Durch die Cloaking-Mechanik erhalten Spieler eine Tarnung, wenn sie von den Schüssen eines identifizierten Cheaters getroffen werden. Durch diese Tarnung werden die fairen Spieler unsichtbar.

Falls ihr noch nicht dazu kamt, die neue Karte zu spielen, könnt ihr auf MeinMMO einen Blick auf Fortunes Keep werfen

Cheating-Problem: „Erinnert mich an die guten alten Tage“

So schlagen die Cheater jetzt zurück: In den sozialen Netzwerken wie reddit und Twitter tauchen in letzter Zeit vermehrt Meldungen von Cheatern auf. Neben Spielern, die einen Fehler in der neuen Karte Fortunes Keep ausnutzen, gibt es auch Videos von Spielern, die dem Anschein nach eine Software zum Betrügen benutzen.

Der reddit-Nutzer bwash407 zeigte ein Video, in dem er einem anderen Spieler zuschaute, wie dieser sich unfassbare Gunfights über große Distanzen in viele verschiedene Richtungen leistete und dabei die exakte Position von Spielern zu wissen schien, die sich hunderte Meter entfernt außerhalb seines Sichtfeldes befanden.

Das Video betitelte bwash407 mit den Worten „Ricochet muss diese Woche im Urlaub sein…“ und bezog sich dabei auf das Anti-Cheat-System von Warzone. Anschließend führte er in den Kommentaren weiter aus: „Erinnert mich an die guten alten „Ende von Verdansk“-Tage.

„Hat das Anti-Cheat aufgehört zu arbeiten?“

Was sagen andere Spieler zu der aktuellen Lage? Der reddit-Post zog Aufmerksamkeit auf sich und erntete innerhalb eines Tages knapp 100 Kommentare. Viele davon berichten von ähnlichen, frustrierenden Spielerlebnissen. Auch auf Twitter sind vergleichbare Aussagen zu lesen. MeinMMO fasst euch einige Aussagen von Warzone-Spielern zu dem Cheating-Problem zusammen.

Xkwizito via Reddit: „Ich habe das Gefühl, dass das Hacken in letzter Zeit zugenommen hat. Ich habe auf jeden Fall einen Haufen sehr offensichtlicher Hacker bei Fortunes Keep gesehen […].“

SuperEvan via Twitter: „Hat das Anti-Cheat aufgehört zu arbeiten?“

Spa_5_Fitness_Camp via Reddit: In den letzten paar Wochen war es wirklich schlimm. Es wird langsam unspielbar.

HappyCamper140 via Twitter: „Die Anzahl der Hacker in den letzten 10 Tagen war verrückt!“

Was könnt ihr gegen Cheater unternehmen? Ricochet leistet in der Regel gute Arbeit. Da ihr selbst nicht viel gegen einen Cheater unternehmen könnt, solltet ihr auf jeden Fall die Melde-Funktion nutzen und hoffen, dass das Anti-Cheat-System die betrügerischen Spieler erneut trollen wird.

Alternativ gilt natürlich trotz der frustrierenden Situation ruhig und freundlich zu bleiben und den Cheatern anschließend ordentlich zu zeigen, wo der Hammer hängt.

Wie ist euer aktueller Eindruck von Warzone? Seid ihr in den letzten Tagen oder Wochen auf vermehrt auf Cheater gestoßen oder wurdet ihr bislang verschont? Schreibt es uns gerne auf MeinMMO in die Kommentare!