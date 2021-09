YouTopia ist übrigens nicht der einzige Spenden-Marathon. Bereits zur gamescom 2021 konntet ihr für die Flutopfer in Deutschland spenden: gamescom 2021 veranstaltet Charity-Stream für Flutopfer: So könnt ihr helfen

So könnt ihr helfen: Möchtet ihr dabei helfen, Gewässer frei von Müll zu halten oder diese zu reinigen, dann findet ihr den passenden Spendenlink auf der Webseite von Everwave . Bereits am zweiten Tag wurde die Grenze von 20.000 € geknackt.

2021 beschränkt sich die Bewohnerzahl in der Glaskuppel auf 5 feste Teilnehmer. Damit es denen und den Zuschauern nicht langweilig wird, treffen regelmäßig neue Gäste ein, die an unterschiedlichen Diskussionen, Spielen oder wissenschafltichen Experimenten teilnehmen. Als Bewohner sind folgende Bekanntheiten dabei:

Die Zuschauer sollen für diese Leistung keinen Cent an die Bewohner der Kuppel spenden, wie sie es sonst tun. Stattdessen liegt der Fokus auf einem Projekt-Partner, an den alle Erlöse aus den Streams gehen.

Die YouTuber, Musiker und Streamer leben dabei in einer gläsernen Kuppel und versuchen sich während ihres Aufenthalts klimaneutral zu ernähren und zu leben. YouTopia geht 2021 schon in die 2. Runde.

Was ist YouTopia? Das Streaming-Projekt unter der Leitung von BreakingLab (via YouTube.com ) hat sich zum Ziel gesetzt, die Umwelt aufzuräumen. Wortwörtlich, denn mit dem Spendenpartner Everwave sollen Flüsse und Meere von Müll befreit werden.

Eine Glaskuppel, vegane Ersatzprodukte und Influencer: Wo Boomer hastig wegschalten, werben Millennials für die Rettung des Planeten. In YouTopia versuchen 5 YouTuber in Big-Brother-Manier Spenden für die Umwelt zu sammeln und laden sich dazu bekannte Gäste aus Musik, Web und TV ein.

