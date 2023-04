Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Im Jahr 2021 hat der aus Berlin stammende YouTuber das E-Sport-Team Eintracht Spandau gegründet, das in Riot Games MOBA League of Legends aktiv ist.

Insgesamt treten 24 Personen in 12 Teams in einem Turnier gegeneinander an. Begleitet wird das ganze von Live-Publikum sowie einer Übertragung auf Twitch.

Was ist das für ein Event? Der deutsche Content-Creator HandofBlood/ Hänno hat im Januar 2023 angekündigt, dass er ein Dart-Event auf Twitch veranstalten möchte. Dieses Event findet am heutigen 27. April unter dem Titel “Influenver Darts WM” statt.

