Ashes of Creation zeigt 40 Minuten neues Gameplay – Beeindruckt mit Tageszeiten, die sich auf das Kämpfen auswirken

In reinem rund 40 Minuten langen Video zeigten die Entwickler von Ashes of Creation einmal mehr, was in dem kommenden MMORPG steckt. Dabei gibt es Gameplay der Kleriker-Klasse zu sehen und einen beeindruckenden Tag-Nacht-Zyklus. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist das für ein Video? Am 2. Dezember veröffentlichten die Entwickler des kommenden MMORPGs Ashes of Creation ein neues Video. Darin gibt es rund 40 Minuten neues Gameplay und auch einige Informationen über das Spiel.

So geht das Video nicht nur näher auf die Kleriker-Klasse ein, sondern setzt vor allem auch den Tag-Nacht-Zyklus in Ashes of Creation in den Vordergrund.

Wie funktionieren die Tageszeiten? Die Entwickler erklären, dass die Tageszeiten in Ashes of Creation in einem bestimmten Rhythmus wechseln. Das heißt, dass sowohl Tag und Nacht mehrere Stunden lang anhalten und dynamisch ineinander übergehen.

Das verändert nicht nur grafisch eindrucksvoll, wie die Welt um euch herum aussieht, sondern auch, welche Gegner ihr überhaupt antrefft und wo ihr ihnen über den Weg laufen könnt. Sogar das Verhalten bestimmter Feinde soll sich ändern, je nachdem, zu welcher Tageszeit ihr ihnen begegnet.

Innerhalb von spezifischen Instanzen ist dieser dynamische Wechsel jedoch nicht gegeben. Die Dungeons und von der Open-World abgekoppelte Gebiete haben eigene Tageszeiten und richten sich nicht nach dem Zyklus der normalen Welt.

Wie dunkel die Nacht ist, wird aktuell noch geklärt. Hier möchte man sich auf das Feedback der Spieler verlassen. Es soll jedoch auch visuell einen deutlichen Unterschied zum Tag geben.

Das gesamte Video könnt ihr euch hier ansehen:

Verschiedene Schadenstypen beeinflussen den Kampf

Welche Klasse sieht man dort? Im Gameplayvideo seht ihr die Klasse des Klerikers. Die Entwickler zeigen damit im Detail, wie die Klasse funktioniert, was bisher noch nicht ganz klar war. Der Charakter im Video zeigt übrigens Gameplay um Stufe 14 herum, also noch nicht allzu tief im Spiel.

Dabei baut der Kleriker eine Ressource namens Conviction auf, die im Kampf seinen Schaden erhöht und seine Fähigkeit verbessert. Hat der Kleriker mehr Conviction, kann er zum Beispiel auch mehr heilen und seine Heilfähigkeit prallt öfter ab und trifft somit mehr Verbündete.

Außerdem setzt der Kleriker auf heiligen Schaden. Dieser fügt etwa Untoten mehr Schaden zu. So soll das MMORPG mehrere Schadenstypen haben, auf die verschiedene Monster eher resistent oder eben allergisch reagieren.

Welche Infos gab es noch? Ansonsten gab es viele Nebeninformationen, die meistens schon teilweise bekannt waren. So erzählen die Entwickler, dass ein Charakter im Endgame Zugriff auf ungefähr 20-30 Fähigkeiten haben soll und das MMORPG generell eher etwas schwieriger ist, als leichter, was die Kämpfe angeht.

Im Kampf soll es weiterhin Synergien zwischen verschiedenen Buffs und Klassen geben, die sich entsprechend kombinieren lassen, um noch effizienter zu sein und mehr Schaden zu erzielen. Außerdem möchte man verschiedene Maßnahmen eingehen, um den im PvP verhassten „Stunlock“ entgegenzuwirken.

Von Stunlock spricht man, wenn man so viele Effekte hintereinander reingedrückt bekommt, die einen handlungsunfähig machen, dass man für längere Zeit einfach nur doof rumsteht und sich selbst beim Sterben zuschaut. Wie das im Detail funktionieren soll, wird aber nicht verraten.

Was haltet ihr von dem Video? Freut ihr euch bereits auf Ashes of Creation oder findet ihr, das MMORPG wird zu sehr gehyped? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

