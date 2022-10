Ashes of Creation zeigt 30 Minuten neues Gameplay – Erinnert dabei an New World

Die MMORPG-Hoffnung Ashes of Creation präsentiert 30 Minuten neues Gameplay und eins der größten MMORPGs des Jahres hat sein Oktober-Update bekommen – Mit überraschend wenig Inhalt. Alle News der Woche zusammengefasst im MeinMMO-Wochenrückblick.

Die Highlights der Woche:

Der Aufreger der Woche: In WoW stand Patch 10.0 an und kam nicht ganz ohne Probleme aus. So wurde der Release um einige Stunden verschoben und bei vielen Spielern ruckelte das MMORPG nach dem Update.

Die Diskussion der Woche: Solo-Inhalte in MMORPGs sind so eine Sache. Aber retten sie das Genre nun, oder töten sie es endgültig? Dieser Frage hat sich unsere Autorin Anny angenommen.

Erst letzte Woche brachte New World mit Brimstone Sands das bisher größte Update:

World of Warcraft macht ein 18 Jahre altes Meme zur Realität

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Scars of Honor zeigt Einblicke in seine Lore:

Scars of Honor zeigt uns exklusive Bilder aus der Alpha

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Scars of Honor erinnert stark an World of Warcraft. Dort läuft momentan eine Alpha, die eigentlich unter Geheimhaltung steht. Exklusiv durften wir aber dennoch einige Bilder mit euch teilen.

Das MMORPG Frozen Flame startet dieses Wochenende eine Beta und soll schon bald in den Early-Access starten (via massivelyop).

Noch ohne festes Datum kündigt auch das PvE-MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen einige Spieltests für den November an (via massivelyop).

Ehemalige Mitarbeiter von Mythic und BioWare starten das neue Studio Loric Games und möchten sich auf Survival-MMOs mit richtig viel Story fokussieren (via mmorpg.com).

Auch Jeff Strain, Mitgründer von ArenaNet, dem Studio hinter Guild Wars 2, hat eine neue Gamesschmiede gegründet. Sie hört auf den Namen Crop Circle Games und soll bereits ein 25 Millionen Dollar schweres Investment bekommen haben. Woran sie aktuell arbeiten, verraten sie aber noch nicht (via mmorpg.com).

Eine Liste von allen MMOs, die 2022 noch erscheinen sollen und bereits erschienen sind, haben wir in dieser Woche ebenfalls für euch vorbereitet.

Das waren die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was ist euer ganz eigenes Highlight? Habt ihr in dieser Woche etwas Interessantes oder Spannendes erlebt, was ihr erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Enttäuscht wurde diese Woche unser MMORPG-Autor Mark Sellner, der unbedingt etwas Gutes über das neue Action-MMORPG Dekaron G schreiben wollte, aber es einfach nicht kann.