MMORPG wird aus App Stores entfernt, weil zu Halloween zu viel Brust gezeigt wurde

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Die Entwickler setzen bei AdventureQuest 3D auf viel Humor und verrückte Events. So gibt es im Spiel Ingame-Konzerte, wie man es etwa aus Fortnite kennt. Auch die Story und die Charaktere, die ihr in der Spielwelt trefft, nehmen sich nicht zu ernst.

Unklar ist jedoch, welches Bild genau das Problem war. Neben dem Comic-Artwork, das wir im Titelbild genutzt haben, gibt es auch noch das Bild der „echten Elvira“ aus einem Film aus dem Jahr 1988. Dort liegt sie in vergleichbarer Pose. Auch das wurde bei Steam und auf der offiziellen Webseite gepostet. Möglich, dass diese Version zu Problemen in den App Stores führte.

LOL! Anscheinend war das Bild unseres Special Guests in AdventureQuest 3D etwas zu scharf für den App Store xD. Die App wurde temporär entfernt, bis unser neues Shop-Bild bestätigt wurde. Wir haben das Bild an diesem Morgen rausgeschickt. Drückt die Daumen, dass wir schnell wieder aktiviert werden.

Das MMORPG AdventureQuest 3D wurde vorübergehend aus dem App Store und dem Google Play Store entfernt. Grund dafür soll laut den Entwicklern ein Halloween-Bild sein. Zu sehen ist Elvira, Mistress of the Dark, die als „Host“ des Events auftritt.

Insert

You are going to send email to