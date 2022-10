Solo-Spieler in MMORPGs – Retten sie das Genre oder töten sie es endgültig?

Die Meinungen über Solo-Inhalte in MMORPGs gehen auseinander. Manche sagen, sie sind für ihren Tod verantwortlich, andere meinen, sie retten das Genre. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

MMORPG steht für Massive Multiplayer Online Roleplaying Game – Dennoch spielen viele von euch alleine. Das haben unsere bisherigen Umfragen zu dem Thema ergeben, eine 2020, eine weitere 2022.

In älteren MMORPGs war man ohne Gruppe verloren, oder zumindest sehr langsam im Fortschritt. Heute lassen sich die Inhalte oft genauso gut allein abschließen. Ob diese Entwicklung positiv oder negativ für das gesamte Genre betrachtet wird, ist sehr unterschiedlich.

In diesem Artikel beziehen wir uns auf Aussagen verschiedener YouTuber sowie die Kommentare von Spielern. Wichtig zu wissen ist, dass es keinesfalls darum geht, jemanden persönlich für seinen Spielstil anzugreifen sondern lediglich zu beleuchten, welche Argumente es für und gegen Solo-Content in MMORPGs gibt.

„Solo-Spieler töten MMORPGs“

Für den Youtuber NoblePlayers ist klar, dass Solo-Spieler für den Untergang des MMORPG-Genres verantwortlich sind. Aber nicht nur die Spieler, sondern auch die Entwickler, die sich nach deren Wünschen richten.

NoblePlayers Argumenten zufolge, können Solo-Spieler in MMORPGs genauso gut auf Singleplayer-Games wie Skyrim umsteigen und es würde nichts an ihrer Erfahrung ändern. MMORPGs seien ursprünglich nicht für Solo-Spieler entwickelt worden.

Das Treffen mit anderen Spielern, das gemeinsame Losziehen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen und der Austausch in Gilden oder Gruppen sind das eigentliche Kernkonzept von MMORPGs.

Für den YouTuber lebt das Genre von sozialen Aspekten innerhalb von Gilden und Gruppen, die eine Gemeinschaft entstehen lassen, die Spieler im MMORPG hält. Spieler, die allein unterwegs sind, lassen ein Spiel hingegen schneller fallen.

Er macht Solo-Spieler dafür verantwortlich, dass beispielsweise sein liebstes MMORPG Star Wars: The Old Republic, mit den Jahren „schlechter“ wurde, da die Entwickler vermehrt die gewünschten Solo-Inhalte bringen, statt sich auf Gruppencontent zu konzentrieren.

In den Kommentaren unter dem Video befindet sich allerdings mehr Widerspruch als Zustimmung. Solo-Inhalte hätten das Genre zwar verändert, aber nicht ruiniert.

„Solo-Spieler haben das Genre gerettet“

Der YouTuber Lucky Ghost äußert sich in einem Video umfassend zu dem Thema. Für ihn haben Solo-Spieler das Genre nicht getötet, sondern gerettet: „Solo-Content hat MMORPGs nicht ruiniert, es hält sie relevant.“

Ein häufiger Grund, MMORPGs alleine zu Spielen, ist der Auswertung unserer Umfrage von 2020 zufolge, dass Spieler den Wunsch haben, die MMO-Welten samt Content in eigenem Tempo zu erkunden und sich dafür nicht mit anderen absprechen zu müssen.

Wer dann Leute zum gemeinsamen Zocken gefunden hat, kann diese schnell durch unterschiedlich schnellen Fortschritt wieder verlieren. „Ich war auf Level 60 und alle anderen auf Level 42 oder so“, sagt Twitch-Streamer Asmongold, der auf das Video von Lucky Ghost reagiert.

Für viele Spieler, so Lucky Ghost, liege der Fokus auf der Hauptstory, die in MMORPGs stetig weitergeführt wird, wenn sie denn Updates erhalten. In einem Solo-RPG ist die Story nach ein paar Stunden zuende und das Spiel vorbei, weshalb es sich auch für Solo-Spieler lohne, MMORPGs zu spielen, um mehr Inhalte zu haben. Somit werden MMORPGs zu einem RPG, das online stattfindet.

Außerdem sei es früher ein großes Problem für manche Spieler gewesen, Gruppen zu finden. In Spielen mit einer Holy Trinity aus Tank, Heiler und Damage Dealer konnten sich Tank und Heiler die besten DDs für ihre Gruppen aussuchen und die anderen stehen lassen, da die meisten einen DD spielten. So fanden schlechtere DDs keine Gruppe. „Ich wurde zwar oft als DPS bevorzugt und in Gruppen eingeladen, doch zu anderen Zeiten war das nicht so“, bestätigt Asmongold.

Dungeonfinder in modernen MMORPGs lösen dieses Problem. Niemand muss sich zu stark mit anderen Spielern auseinandersetzen und niemand wird ausgeschlossen. Jetzt haben es Spieler ohne Freunde leichter, Gruppen für Inhalte zu finden und stehen „nicht mehr stundenlang in der Stadt herum, um Mitspieler zu suchen“.

Im Allgemeinen seien MMORPGs mit vielen Solo-Inhalten erfolgreicher, erklärt Lucky Ghost. Lost Ark, New World und Final Fantasy XIV nennt er als Beispiel. Dank dieser Inhalte gibt es mehr Spieler in MMORPGs, weil die meisten lieber allein spielen wollen, wie unsere Umfrageergebnisse suggerieren.

Es gibt also zu beiden Ansichten relevante Argumente. Welcher Seite würdet ihr euch anschließen? Glaubt ihr, Solo-Spieler in MMORPGs retten das Genre? Oder sind sie für ihren Tod verantwortlich? Spielt ihr derzeit MMORPGs und seid ihr dort alleine unterwegs, oder gemeinsam mit anderen? Spielt ihr generell lieber alleine oder mit Freunden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

